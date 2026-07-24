Intel przebił oczekiwania analityków. Najszybszy wzrost sprzedaży od prawie 15 lat

Intel przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał. Zarówno przychody, jak i zysk na akcję znacząco przekroczyły oczekiwania analityków.

Wyniki finansowe Intela za drugi kwartał 2026 przebiły oczekiwania analityków. Fot. Heather Diehl/Getty Images

Przychody amerykańskiego koncernu wyniosły 16,1 mld dolarów, podczas gdy analitycy spodziewali się 14,42 mld dolarów. Wzrosły też o 25 proc. r/r, co jest największym tempem wzrostu od trzeciego kwartału 2011 r. Do tego zysk na akcję w drugim kwartale 2026 r. wyniósł (po korekcie) 42 centy, podczas gdy rynek spodziewał się 21 centów.

Marża brutto wzrosła zaś w drugim kwartale do 41,8 proc., w porównaniu z 29,7 proc. w analogicznym okresie 2025 r. Firma przypisała to korzyściom skali wynikającym z większych przychodów, a także sprzedaży układów z wyższymi marżami i cenami.

Intel korzysta na boomie na AI

Tak dobre wyniki finansowe to efekt boomu na AI. Coraz lepiej sprzedają się bowiem procesory serwerowe Intela. – Sztuczna inteligencja napędza bezprecedensowy popyt na moc obliczeniową – powiedział prezes Lip-Bu Tan. – W miarę jak kontynuujemy nasze działania, Intel jest doskonale przygotowany do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu w całej naszej ofercie procesorów – dodał.

Jeśli zaś chodzi o przychody działu produkującego układy do komputerów PC, to wzrosły one o 13 proc. do 8,9 mld dolarów. To wciąż największy dział Intela, jednak nie jest w stanie zapewnić takiego wzrostu przychodów, jak centra danych, gdzie poszły one w górę o 59 proc. do 6,3 mld dolarów. Zwłaszcza że Intel ocenia, że sprzedaż pecetów będzie stabilna. To bowiem efekt kryzysu pamięciowego, wywołującego gigantyczne wzrosty cen pamięci RAM, który jest spowodowany boomem na AI.

Akcje Intela poszły w górę w tym roku o 170 proc.

W bieżącym kwartale Intel spodziewa się skorygowanego zysku na akcję w wysokości 38 centów przy przychodach w przedziale od 15,8 do 16,8 miliarda dolarów. Analitycy spodziewali się przychodów na poziomie 15,1 miliarda dolarów i zysku na akcję 27 centów.

W tym roku wartość akcji koncernu poszła w górę o 170 proc. Rok temu było to 84 proc., po tym, jak władze USA kupiły 10 proc. udziałów w firmie, by w ten sposób wspierać produkcję chipów w USA. W lipcu akcje Intela poszły w dół o 28 proc. Ale po opublikowaniu wyników kurs zwyżkuje o kilka–kilkanaście proc.

Źródło: PAP