18.02.2026 12:04

Inwestycja Baltic Power posuwa się naprzód. Zamontowano wszystkie fundamenty turbin

Zakończyła się instalacja wszystkich 78. fundamentów turbin, tzw. monopali, na budowanej przez Grupę Orlen i kanadyjski Northland Power morskiej farmie wiatrowej Baltic Power, pierwszej w Polsce – poinformował w środę koncern. Zaznaczył przy tym, że „prąd z Bałtyku popłynie jeszcze w tym roku”.

W działania związane z instalacją fundamentów pod turbiny wiatrowe na placu budowy Baltic Power zaangażowanych było, jak podkreślił Orlen, ponad 20 statków oraz 500 członków załóg i przedstawicieli wykonawców. Koncern wyjaśnił, że główne statki, które wykonywały prace związane z podnoszeniem i wbijaniem pali, wspierały holowniki, jednostki do transportu załogi, statki do monitorowania środowiska i jednostki zaopatrzeniowe. Obszar instalacji został otoczony podwójną podwodną kurtyną powietrzną, aby minimalizować hałas i wibracje wytwarzane przez młot podczas palowania.

„Nikt dotychczas w Polsce nie mierzył się z taką inwestycją. Załogi realizowały precyzyjne operacje wbijania fundamentów ważących 1300-1700 ton o długości sięgającej nawet 100 metrów. Zakończenie tego etapu przybliża nas do celu, jakim są dostawy czystego prądu z Bałtyku milionom odbiorców w Polsce jeszcze w tym roku” – podkreślił prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie koncernu.

Jak podał Orlen, od początku prac instalacyjnych w ramach budowy wspólnie z Northland Power morskiej farmy wiatrowej zmobilizowano około 80 różnego rodzaju statków, na których pracuje ponad 4500 członków załóg, przedstawicieli wykonawców i członków zespołu Baltic Power. Codziennie na obszarze 130 km kw. działa około 20 statków, koordynowanych przez Centrum Koordynacji Morskiej Baltic Power w Łebie.

„Zakończenie kampanii instalacyjnej jest spodziewane w II połowie 2026 r.” - przekazał Orlen. Przypomniał jednocześnie, że Baltic Power będzie miała moc około 1,2 GW, wytwarzając do 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 3 proc. obecnego zapotrzebowania naszego kraju.

Pierwsza morska farma wiatrowa w Polsce znajduje się około 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby i zajmuje powierzchnię mniej więcej 130 km kw.

Instalacja Baltic Power na stopklatce z obrazu wideo
Instalacja Baltic Power na stopklatce z obrazu wideo. Fot. Orlen
