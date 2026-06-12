Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.06.2026
NEWSROOM XYZ
12.06.2026 06:54

Iran nie podjał decyzji ws. porozumienia z USA, Izrael nie jest jego stroną

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei poinformował w czwartek wieczorem, że władze w Teheranie „nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA” – podała irańska agencja IRNA, którą cytuje Reuters. Z kolei Izrael nie jest stroną porozumienia ramowego USA z Iranem, co może stawiać pod znakiem zapytania trwałość porozumienia, które zapowiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump.

IRNA przekazała też, że Baghei zaprzeczył, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, może nadchodzącego weekendu, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Rzecznik irańskiego MSZ dodał też, że Teheran „nie pójdzie na kompromis w kwestii czerwonych linii”, czyli granic, które dla władz Iranu są nie do przekroczenia.

Według Trumpa na treść porozumienia ramowego zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. Prezydent USA zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta dla żeglugi, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.

Obserwatorzy nie wierzą, że Iran zgodzi się na zaniechanie programu nuklearnego

W opiniach komentatorów chodzi przede wszystkim o przyszłość irańskiego programu nuklearnego. Według Izraela i USA jego celem jest stworzenie przez Iran własnej bomby atomowej. Władze w Teheranie zapewniają, że to nieprawda. Jednocześnie m.in. mają wpisaną ekspansję rewolucji islamskiej na cały świat w swojej konstytucji. Oficjalnie dążą też do zniszczenia państwa Izrael.

Informując, że porozumienie z Iranem zostanie podpisane w najbliższych dniach, prezydent USA podkreślił m.in., że Teheran zobowiązał się w nim, że „nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej”.

Według Reutersa rzecznik irańskiego MSZ potwierdził natomiast, że „znaczna część tekstu umowy jest już uzgodniona”. Baghei miał zarazem zastrzec, że USA „wielokrotnie zmieniały swoje stanowisko w trakcie negocjacji”.

Czytaj także: Trump odwołał atak na Iran. Mówi o bliskim porozumieniu

Izrael: nie jesteśmy stroną porozumienia ramowego USA z Iranem

We wpisie na platformie społecznościowej prezydent USA przekazał też, że umowę zatwierdziły inne kraje regionu, w tym Izrael, Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Tymczasem Izrael, jak poinformowało biuro szefa izraelskiego rządu Benjamina Netanjahu, nie jest w ogóle stroną porozumienia ramowego USA z Iranem.

Izrael i USA rozpoczęły zmasowany atak na Iran z powietrza 28 lutego. Formalnie od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni.

Amerykański atak nie osiągnął zakładanych celów: miał pozbawić Iran kluczowych zdolności bojowych i doprowadzić do zmiany reżimu. Dodatkowo, Irańczykom udało się de facto zablokować kluczową dla transportu ropy cieśninę Ormuz. Ten rezultat w opinii wielu ekspertów oznacza, że w tym starciu irański reżim osiągnął strategiczne zwycięstwo.

Równolegle Izrael prowadzi zbrojną operację w południowym Libanie wymierzoną w popierane przez Iran i finansowane przez ten kraj ugrupowanie Hezbollah.

Polecamy: Szok paliwowy w Azji. Państwa regionu zwracają się ku Rosji

Źródło: XYZ, PAP

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei Hamaneh
Na zdjęciu z 26 maja 2026 r. rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei Hamaneh. Fot.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Koniec eksperymentów. Cyfrowe aktywa wchodzą do głównego nurtu finansów
Polska stoi przed wyborem – aktywnie współkształtować unijne regulacje cyfrowych aktywów czy pozostać jedynie biernym odbiorcą rozwiązań z Zachodu. Redakcja XYZ jako pierwsza zapoznała się z raportem…
11.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG odrobił straty, Orlen i mBank liderami wzrostu. Dzień na GPW 11 czerwca 2026 r.
Czwartkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych minęła pod znakiem odbicia. Po wczorajszych spadkach indeksy WIG i WIG20 zakończyły dzisiejszy handel na plusie. Solidny wzrost zanotował kurs…
11.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Saxo Bank uruchamia AutoInvest. Automatyczne inwestowanie w giełdowe fundusze bez prowizji
Polacy coraz chętniej inwestują w fundusze ETF. Zauważył to Saxo Bank i postanowił to wykorzystać. Duńska instytucja wprowadziła na nasz rynek AutoInvest, który pozwala regularnie i automatycznie…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Na WIG20 przeważyły spadki, tak jak na innych indeksach. Dzień na GPW 10 czerwca 2026 r.
Czerwień zdominowała środową sesję na warszawskiej giełdzie. Spadki odnotowały wszystkie duże indeksy GPW. Spośród dwudziestu największych spółek najmocniej skurczyły się akcje PGE.
10.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
ICEYE podbija kosmos i wyceny. Polski inwestor widzi potencjał 30 mld euro
Nowa runda finansowania ICEYE skłania polskich inwestorów do stawiania kolejnych ambitnych prognoz dla spółki. Fundusze i inwestorzy, którzy wspierali firmę, przekonują, że przed europejskim liderem…
10.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zwrot tak prosty jak zakup. Duża zmiana dla e-commerce, choć przepisów... nie ma
Z polityką sklepów jest jak z małżeństwem. Łatwo wziąć ślub, trudniej się rozwieść. Prawo konsumenckie powinno być nieco prostsze. Skoro można łatwo dostać kredyt, kupić nową sukienkę czy usługę w…
12.06.2026