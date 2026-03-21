Iran ostrzelał Dimonę. Ranni po ataku w pobliżu izraelskiego ośrodka jądrowego

Iran przeprowadził atak rakietowy na Dimonę na południu Izraela. Miasto znajduje się w pobliżu kluczowego ośrodka badań jądrowych. Według mediów rannych zostało około 20 osób. Służby ratunkowe i wojsko prowadzą działania na miejscu.

Do ataku doszło w sobotę. Jak podał portal Times of Israel, jeden z pocisków trafił bezpośrednio w budynek miejski. W wyniku uderzenia rannych zostało około 20 osób. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratownicze oraz oddziały poszukiwawczo-ratownicze izraelskiej armii. Trwa zabezpieczanie terenu i pomoc poszkodowanym.

Kolejne alarmy i zagrożenie dalszym ostrzałem

Wieczorem w Dimonie ponownie uruchomiono syreny alarmowe. Media informują, że Iran wystrzelił kolejną rakietę w kierunku tego obszaru. Sytuacja pozostaje napięta. Mieszkańcy zostali wezwani do zachowania ostrożności i pozostania w pobliżu schronów.

Znaczenie Dimony i ośrodka jądrowego

Dimona leży około 35 kilometrów na zachód od Morza Martwego. W pobliżu miasta znajduje się Centrum Badań Jądrowych im. Szimona Peresa na pustyni Negew. Obiekt, znany jako reaktor w Dimonie, jest uznawany za element niezadeklarowanego programu jądrowego Izraela. Państwo to nie potwierdza ani nie zaprzecza posiadaniu broni jądrowej i nie jest stroną układu o nierozprzestrzenianiu tej broni.

Na początku marca władze Iranu zapowiadały możliwość ataku na cele w Dimonie. Teheran uzależniał takie działania od ewentualnych prób zmiany reżimu w Iranie przez Izrael i Stany Zjednoczone. Informacje te przekazała agencja ISNA, powołując się na przedstawiciela irańskich sił zbrojnych.

Źródło; PAP