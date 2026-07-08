Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.07.2026
NEWSROOM XYZ
08.07.2026 07:56

Iran poinformował o atakach na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała w środę nad ranem, że w odpowiedzi na amerykańskie naloty zaatakowała bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. To jedna z najpoważniejszych eskalacji od czasu zawarcia kruchego rozejmu między USA a Iranem.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghaber Ghalibaf
Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała w środę nad ranem, że w odpowiedzi na amerykańskie naloty zaatakowała bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Na zdjęciu przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Fot. EPA/WAEL HAMZEH. Dostawca: PAP/EPA

Wojska irańskie zaatakowały 85 „strategicznych amerykańskich obiektów wojskowych”, w tym zlokalizowaną w Bahrajnie bazę V Floty USA i wykorzystywane przez siły amerykańskie lotnisko w Kuwejcie – przekazała irańska Gwardia Rewolucyjna w oświadczeniu w państwowych mediach. Dodano, że Irańczycy zestrzelili m.in. amerykańskiego drona MQ-9.

W Kuwejcie i Bahrajnie uruchomiono alarmy lotnicze. Wojsko Kuwejtu poinformowało, że odpiera atak wrogich rakiet i dronów.

Czytaj też: Amerykańskie wojsko przeprowadziło ataki na ponad 80 celów w Iranie

W nocy z wtorku na środę amerykańskie siły zbrojne zaatakowały ponad 80 celów w Iranie. Jak podaje amerykańskie dowództwo, naloty były odpowiedzią na trzy ataki na statki handlowe, do których doszło poprzedniej doby w rejonie cieśniny Ormuz. USA oskarżają o nie Iran, który oficjalnie nie przyznaje się do ataków.

Wstępna umowa zakłada, że USA i Iran w ciągu 60 dni wypracują ostateczne porozumienie. Negocjacje w tej sprawie zostały jednak zawieszone na czas trwających od zeszłego tygodnia i kończących się w czwartek uroczystości pogrzebowych Alego Chameneiego. Był to najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu. Został zabity pierwszego dnia wojny w amerykańsko-izraelskim nalocie.

Jednym z kluczowych i budzących spory punktów umowy jest kwestia żeglugi przez cieśninę Ormuz, którą przed wojną transportowano ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej i LNG. Iran zablokował tę trasę po wybuchu wojny. Według porozumienia Teheran ma umożliwić swobodną żeglugę przez Ormuz i współpracować przy tym z Omanem. Władze irańskie dążą jednak do całkowitej kontroli nad szlakiem.

Główny irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf oskarżył w środę USA o poważne naruszanie porozumienia, wyliczając wśród nich nowe naloty, wznowienie sankcji, dalsze groźby i kontynuację izraelskich ataków na Liban.

„Czas zastraszania i wymuszeń się skończył. To do niczego nie prowadzi. Nie ugniemy się” – napisał Ghalibaf w serwisie X.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Rail Baltica: ważą się losy kontraktu. Jest nowy termin kluczowej rozprawy
Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył nowy termin rozprawy, która może przesądzić o losie wykonawcy modernizacji linii Białystok – Ełk za ponad 5 mld zł. Dla firmy Mirbud to być albo nie być w…
06.07.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?
109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta w 2025 roku.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor UPP: Zatrzymanie młodej kadry to inwestycja ważniejsza niż laboratorium (WYWIAD)
– Standard uniwersytetu, który znamy od setek lat, przestaje wystarczać. Ale kierunki naszych studiów to jedne z najbardziej perspektywicznych wyborów. Absolwentów rynek wyłapuje błyskawicznie –…
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Private equity trafia do polskich inwestorów. Eques uruchomił fundusz z Lexington Partners
EQUES Franklin Lexington PE FIZ otwiera inwestorom indywidualnym dostęp do globalnego rynku secondaries, realizowanego we współpracy z Lexington Partners i Franklin Templeton. Na polskim rynku tego…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Politycy czy lekarze? Kto stracił na „aferze szpitalnej”?
74 proc. badanych dorosłych Polaków uważa, że za problemy ochrony zdrowia odpowiadają rządzący, tylko 38 proc. z badanych główną winę widzi po stronie lekarzy. Tak wynika z sondażu zrealizowanego…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Piękno pod kontrolą algorytmów. Jak AI zmienia rynek konsumencki wart 700 mld dolarów
Kto będzie doradcą miliarda konsumentów? AI rozpoczyna nowy wyścig o rynek kosmetyczny. Konsumenci coraz częściej przechodzą z wyszukiwarek do modeli AI, a konkurencja przesuwa się z półki sklepowej…
06.07.2026