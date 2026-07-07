Kategoria artykułu: Analizy
Gospodarka wraca na spokojniejszy kurs. Ekonomiczne podsumowanie miesiąca
Czerwcowy spadek inflacji do 2,5 proc. zwiększa szanse na utrzymanie stóp procentowych. Jednocześnie majowe dane pokazują, że polska gospodarka pozostaje stabilna. Konsumpcja, przemysł i budownictwo rosną, choć bez oczekiwanego impulsu inwestycyjnego.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda kondycja polskiej gospodarki w świetle najnowszych danych makroekonomicznych.
- Jakie są najważniejsze wnioski z czerwcowego obrazu gospodarki.
- Jak zachowały się rynki finansowe w czerwcu.