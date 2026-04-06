06.04.2026
NEWSROOM XYZ
06.04.2026 12:52

Iran potwierdził śmierć szefa wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

W amerykańsko-izraelskim ataku zginął szef wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), generał Madżid Chademi – przekazały w poniedziałek irańskie media, cytowane przez agencję Reutera. Władze Izraela podały, że Chademi zginął w izraelskim ataku.

Jak wynika z oświadczenia IRGC opublikowanego w poniedziałek przez irańską agencję informacyjną Fars, Chademi zginął rano w ataku powietrznym.

Izraelski minister obrony Israel Kac potwierdził, że za atakiem, w którym zginął Chademi, stał Izrael. – Irańscy przywódcy wiedzą, że są ścigani. Dopadniemy ich jednego po drugim – oświadczył w komunikacie wydanym przez jego biuro.

Chademi objął stanowisko szefa wywiadu IRGC po zabiciu jego poprzednika przez Izrael w wojnie w czerwcu 2025 r. W oświadczeniu Korpusu napisano, że Chademi odgrywał ważną rolę w irańskim wywiadzie i aparacie bezpieczeństwa przez prawie pięć dekad. IRGC określił jego wkład w ochronę bezpieczeństwa Iranu i walkę z zagranicznymi przeciwnikami jako „ogromny, trwały i pouczający”.

Również w poniedziałek premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał, że w ataku oprócz Chademiego zginął Athar Bakri, dowódca sekcji 840 sił Al-Kuds, odpowiedzialny za ataki na Żydów i Izraelczyków na całym świecie. Al-Kuds odpowiadają za zagraniczne operacje IRGC.

Źródło: PAP

Propagandowy anty-amerykański mural na ulicach Teheranu
Na zdjęciu propagandowy mural na ulicach Teheranu, 4 lutego 2026 r. Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak politycy tworzą narracje na Wielkanoc oraz dlaczego przegrają przy świątecznym stole z Iranem i sędzią meczu Polska-Szwecja?
Tegoroczne święta odbywają się poza głównym cyklem kampanii wyborczych. Polakom jednak nie brakuje zmartwień – od bezpieczeństwa narodowego do bezpieczeństwa ich portfeli. Jak politycy próbują narzucić swoje narracje i dlaczego może to być nieskuteczne w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i... kontrowersjach po meczu Polska-Szwecja.
04.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
„Rzeź generałów” w USA. Hegseth zwalnia szefa sztabu US Army i 12 innych oficerów
Szef sztabu US Army gen. Randy A. George został odwołany przez sekretarza wojny USA. Jeden z najwyższych oficerów amerykańskiej armii został usunięty ze stanowiska wraz z 12 innymi wysokimi oficerami. To bardzo nieoczekiwana dymisja. Szczególnie w samym środku konfliktu.
03.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rwanda. Kraj zaprojektowany na nowo
Czy Rwanda to afrykański Singapur, czy raczej jeden z najbardziej ambitnych projektów państwowych współczesnej Afryki?
04.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Brakująca połowa dziejów 2, czyli herstorii ciąg dalszy. „To jest historia Polski. Kropka." (WYWIAD)
Sukces książki „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich" zaskoczył samą autorkę, ale i zmobilizował do pracy nad kolejną częścią, która właśnie miała premierę i do której niepowtarzalne ilustracje stworzyła ponownie Marta Frej. Anna Kowalczyk opowiada o nowych wątkach i swoich kolejnych bohaterkach, które wydobywa z cienia zapomnienia.
04.04.2026