Iran zapewnia, że uderzył w infrastrukturę Amazona

Irański Korpus Strażników Rewolucji poinformował, że ostrzelał infrastrukturę Amazona w Bahrajnie. To już kolejny taki przypadek.

Usługi AWS w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich mają obecnie status „poważne zakłócenia”.

Fot. Nathan Stirk/Getty Images

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapewnił o uderzeniu w „centralną infrastrukturę danych firmy Amazon” w Bahrajnie. Żołnierze zapewniają o zniszczeniu obiektu. Mieli do tego użyć kilku pocisków manewrujących.

W Bahrajnie znajduje się centrum Amazon Web Services.

Celem ataku, który był odwetem za poniedziałkowy ostrzał budowanej elektrowni jądrowej w Darchowin, miały być też bazy USA w Bahrajnie i Jordanii.

O uderzeniu w obiekt Amazona w tym państwie Iran zapewniał już w marcu i kwietniu, gdy zagroził atakami na amerykańskie firmy. Uszkodzenie potwierdzili 2 marca przedstawiciele Amazon Web Services. Teherańskie media informowały wówczas o atakach zarówno na centrum w Bahrajnie, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Irańska agencja IRNA podała, że centra danych dużych firm technologicznych i inne aktywa fizyczne w regionie zostały uznane za „infrastrukturę technologiczną wroga”.

Pod koniec kwietnia Amazon Web Services przekazało, że region „nie jest w stanie zapewnić niezawodnego działania aplikacji klientów”, zalecając „jak najszybszą migrację wszystkich dostępnych zasobów do innych regionów oraz przywrócenie niedostępnych zasobów z zdalnych kopii zapasowych”. Przedstawiciele spółki przekazali, że przywrócenie normalnego działania AWS na Bliskim Wschodzie może zająć kilka miesięcy.

Usługi AWS w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich mają obecnie status „poważne zakłócenia”.

Źródło: PAP, XYZ