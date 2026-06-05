Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.06.2026
NEWSROOM XYZ
05.06.2026 07:00

Izba Reprezentantów w USA przegłosowała nowe sankcje na Rosję. Czas na Senat i prezydenta

Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek projekt ustawy nakazującej nowe sankcje na Rosję oraz 8 mld dol. wsparcia wojskowego dla Ukrainy i sojuszników w regionie. Do przyjęcia prawa potrzebne jest wciąż przegłosowanie przez Senat, gdzie los projektu jest niepewny.

Projekt poparło 227 kongresmenów, w tym niemal wszyscy Demokraci i 19 Republikanów, zaś przeciwko było 191 głosów. – Kamery historii nagrywają. To głosowanie pokaże, kto stał za Ukrainą i demokracją, a kto za Władimirem Putinem i jego nikczemnym reżimem – mówił przed głosowaniem autor ustawy Demokrata Gregory Meeks.

Projekt przewiduje kompleksowy pakiet wsparcia dla Ukrainy i zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Część dotycząca sankcji zobowiązuje prezydenta do nałożenia dodatkowych restrykcji: na rosyjskie instytucje finansowe, wszystkie firmy sektora energetycznego i wydobywczego, koncern Rosatom oraz podmioty ułatwiające dostawy broni z Korei Północnej. Projekt przewiduje też odcięcie objętych sankcjami banków od systemu SWIFT, podniesienie ceł na rosyjskie towary do minimum 500 proc., 100-procentowy podatek od dochodów z zamrożonych aktywów Rosji i Białorusi oraz zakaz importu produktów z rafinerii przerabiających rosyjską ropę.

W zakresie pomocy wojskowej ustawa przedłuża mechanizm Lend-Lease do roku fiskalnego 2028, autoryzuje do 8 mld dolarów pożyczek w ramach programu Foreign Military Financing na zakup sprzętu przez Ukrainę i sojuszników NATO oraz przedłuża program zakupu sprzętu dla Ukrainy (Ukraine Security Assistance Initiative) do końca 2027 r. z budżetem 300 mln dolarów. Kraje bałtyckie mają otrzymać po 30 mln dolarów rocznie dodatkowego finansowania wojskowego.

Przyjęcie ustawy jest przełomem po ponad roku starań i impasu spowodowanego sprzeciwem republikańskiego kierownictwa i Białego Domu. Impas przełamano dopiero dzięki „buntowi” kilkorga Republikanów, którzy poparli specjalną petycję wymuszającą głosowanie nad projektem z pominięciem roli przewodniczącego Izby Mike'a Johnsona.

Część Republikanów, którzy głosowali przeciwko, jak szef komisji spraw zagranicznych Brian Mast, przekonywała, że celem projektu jest nie pomoc Ukrainie, lecz „związanie rąk prezydentowi Trumpowi” w negocjacjach z Rosją. Mast ostrzegał też, powołując się na oświadczenie Białego Domu, że wprowadzenie sankcji na Rosatom poważnie zakłóci łańcuch dostaw uranu dla amerykańskiego programu jądrowego.

Mimo przełomu, dalszy los inicjatywy nie jest pewny. Do uchwalenia prawa potrzebne jest poparcie Senatu oraz podpis prezydenta. Tymczasem w Senacie podobnie jak w Izbie od ponad roku inicjatywy sankcyjne są blokowane przez republikańskie kierownictwo i lidera partii Johna Thune'a ze względu na sprzeciw prezydenta Donalda Trumpa.

Źródło: PAP

Amerykańskie flagi, a w tle Kapitol w Waszyngtonie
Izba Reprezentantów po roku blokowania przyjęła ustawę nakładającą na Rosję nowe sankcję i zapewniającą 8 mld dolarów wsparcia dla Ukrainy. Teraz przepisy trafią pod głosowanie do Senatu. Fot. STR/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rachunki za prąd ostro w dół? Szef PSE ma plan i zapowiada „sporą ulgę” (WYWIAD)
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski prowadzi właśnie intensywne rozmowy z koncernami energetycznymi na temat możliwości obniżenia cen prądu dla Polaków. W rozmowie z XYZ…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Marże deweloperów pod lupą. Czy ich wysokość to problem?
Średnia marża netto deweloperów wyniosła 17,1 proc. Eksperci wyjaśniają, skąd bierze się ten poziom rentowności i dlaczego budzi emocje
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Podatek od nadmiarowych zysków zbulwersował branżę paliwową. „Stawka wśród najwyższych w Europie”
Branża paliwowa mocno skrytykowała przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nakładający na nich ekstrapodatek. POPiHN żąda wstrzymania prac nad projektem w tej formie, a niektóre firmy…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Karaluchy kontra system. Cyfrowy bunt Pokolenia Z w Indiach
Gdy w połowie maja sędzia indyjskiego Sądu Najwyższego porównał bezrobotną młodzież do karaluchów, nie przewidywał, że wypowiedź stanie się przyczyną internetowego buntu Generacji Z.
04.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
PiS zawładnął TikTokiem, Tusk wciąż jedynym aktywnym politykiem rządu w maju (POLITYKA W SIECI)
Ujawnienie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry oraz spór o UPA zdominowały nagłówki medialne w minionym miesiącu. W mediach społecznościowych największe partie podzieliły się prymatem na platformach, a…
04.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Sok zamiast piwa zero? Producenci chcą skorzystać na trendzie bezalkoholowym
Moda na bezalkoholowe trunki zapanowała nad Wisłą. Potencjał widzą nie tylko producenci alkoholu, ale i soków NFC. Eksperci zapewniają, że NoLo może być motorem napędowym dla rynku napojów, ale pod…
04.06.2026