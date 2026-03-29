29.03.2026

Izrael nie pozwolił odprawić mszy w Bazylice Grobu Pańskiego. Nawrocki: potępiam działania izraelskiej policji

Izraelska policja nie wpuściła w Niedzielę Palmową łacińskiego patriarchy Jerozolimy do Bazyliki Grobu Pańskiego. Zachowanie służb potępił prezydent Karol Nawrocki.

Patriarchat Jerozolimy podał, że ani łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballi, ani kustosz Ziemi Świętej ojciec Francesco Ielpo nie mogli odprawić dziś mszy.

Prezydent na X napisał, że wyraża „zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie”. „Słowa wsparcia kieruję do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej” – dodał.

„Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej" – stwierdził Karol Nawrocki.

Kardynał Pizzaballa mówił wcześniej, że odwołano tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową oraz inne uroczystości Wielkiego Tygodnia. Nie wiadomo też, czy odbędzie się msza Krzyżma w Wielki Czwartek w bazylice. Duchowny zapewnił, że pozostałe kościoły zostaną otwarte, a księża będą starali się umożliwić modlitwę wiernym.

Izrael i USA zaatakowały 28 lutego Iran. Teheran odpowiedział atakami rakietowymi na Izrael i państwa Zatoki Perskiej. Z kolei Izrael atakuje też cele w Libanie.

W minionych dniach kard. Pizzaballa poinformował, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową. W przesłaniu do wiernych przekazał, że procesja zostanie zastąpiona chwilą modlitwy.

Izraelska policja w podobny sposób potraktowała wcześniej muzułmanów. Zamknięto meczet Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym i nie pozwolono na modły w dzień zakończenia ramadanu.

Prezydent Izraela Icchak Herzog zapewnił, że zadzwonił do kardynała Pizzaballi z przeprosinami. Dodał, że zamknięcie Bazyliki Grobu Pańskiego wynika ze względów bezpieczeństwa i obaw, że Iran może zaatakować Jerozolimę. Izrael dalej zapewnia wszystkim swobody religijne i nie zmieni statusu świętych miejsc islamu czy chrześcijaństwa.

Polski żołnierz ranny w Libanie
Wnętrze Bazyliki Grobu Pańskiegi
Izrael nie pozwolił odprawić mszy w Niedzielę Palmową w Bazylice Grobu Pańskiego. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Czy odległość od szkoły i zieleni zdecyduje o wartości działek?
Reforma planistyczna zmienia rynek działek. Odległość od szkoły, plan ogólny i OUZ mogą zdecydować o możliwości zabudowy
27.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rynek poszukuje kierunku, premier zapowiada obniżki cen paliw. Notowania GPW 26 marca 2026 r.
Główne indeksy GPW w czwartek notowały spadki, jednak skala zniżek lekko zmniejszyła się pod koniec notowań. Wśród blue chipów najmocniej rosło LPP, o niemal 13 proc. Pogorszyły się notowania Orlenu po informacji o planach wprowadzenia podatku dla koncernów paliwowych.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
LPP bije rekordy, inwestorzy w euforii. „Rentowność ponad wszystko”
Modowy gigant szykuje otwarcie kolejnego tysiąca sklepów Sinsay. Mimo historycznego zysku i dywidendy będzie bezwzględnie zamykać nierentowne placówki. – Nie będziemy trzymać salonu przy Oxford Street w Londynie czy gdziekolwiek indziej wyłącznie ze względów prestiżowych – deklaruje Marek Piechocki, prezes LPP.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Pierwsze „cztery kąty” – kupno vs. wynajem, gdzie szukać mieszkania, na co zwrócić uwagę i jak negocjować
Ostatnie lata przyniosły wzrost nie tylko cen mieszkań, ale też liczby młodych Polek i Polaków mieszkających u rodziców. Ci, którzy planują wyprowadzkę, stają przed serią dylematów: kupno czy wynajem? Jak znaleźć mieszkanie w dobrej cenie? Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji?
28.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Oshee mierzy w TOP3. Potrzebna zmiana narracji na: przedsiębiorczość jest „cool” (WYWIAD)
Dariusz Gałęzewski, współzałożyciel Oshee, wskazuje na strukturalne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – od regulacji po społeczne postrzeganie biznesu. Mówi o ambicjach globalnych marki, planach akwizycji oraz strategii budowania wizerunku poprzez ambasadorów. Odnosi się także do własnych doświadczeń – choroby, aktywności sportowej i zaangażowania w inicjatywy społeczne.
27.03.2026