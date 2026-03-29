Izrael nie pozwolił odprawić mszy w Bazylice Grobu Pańskiego. Nawrocki: potępiam działania izraelskiej policji

Izraelska policja nie wpuściła w Niedzielę Palmową łacińskiego patriarchy Jerozolimy do Bazyliki Grobu Pańskiego. Zachowanie służb potępił prezydent Karol Nawrocki.

Patriarchat Jerozolimy podał, że ani łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballi, ani kustosz Ziemi Świętej ojciec Francesco Ielpo nie mogli odprawić dziś mszy.

Prezydent na X napisał, że wyraża „zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie”. „Słowa wsparcia kieruję do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej” – dodał.

„Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej" – stwierdził Karol Nawrocki.

Kardynał Pizzaballa mówił wcześniej, że odwołano tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową oraz inne uroczystości Wielkiego Tygodnia. Nie wiadomo też, czy odbędzie się msza Krzyżma w Wielki Czwartek w bazylice. Duchowny zapewnił, że pozostałe kościoły zostaną otwarte, a księża będą starali się umożliwić modlitwę wiernym.

Izrael i USA zaatakowały 28 lutego Iran. Teheran odpowiedział atakami rakietowymi na Izrael i państwa Zatoki Perskiej. Z kolei Izrael atakuje też cele w Libanie.

Izraelska policja w podobny sposób potraktowała wcześniej muzułmanów. Zamknięto meczet Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym i nie pozwolono na modły w dzień zakończenia ramadanu.

Prezydent Izraela Icchak Herzog zapewnił, że zadzwonił do kardynała Pizzaballi z przeprosinami. Dodał, że zamknięcie Bazyliki Grobu Pańskiego wynika ze względów bezpieczeństwa i obaw, że Iran może zaatakować Jerozolimę. Izrael dalej zapewnia wszystkim swobody religijne i nie zmieni statusu świętych miejsc islamu czy chrześcijaństwa.

