Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
26.03.2026 07:24

Izrael przeprowadził zmasowany atak na Iran. Teheran uderzył z kolei na państwa Zatoki Perskiej

Hezbollah zaatakował Izrael, z kolei IDF uderzył na Iran. Alarmy przeciwlotnicze ogłosił też Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.

„Przed chwilą armia zakończyła serię zmasowanych uderzeń wymierzonych w infrastrukturę irańskiego reżimu terrorystycznego w kilku miejscach w kraju” – podała izraelska armia. Z kolei lokalne media twierdzą, że ataki będą trwały nawet jeśli zaczną się amerykańsko-irańskie negocjacje.

Wcześniej proirański Hezbollah zaatakował Izrael salwą sześciu rakiet. Wszystkie zostały przechwycone, mimo to libańska organizacja twierdzi, że udanie uderzyła na siedzibę sztabu generalnego w bazie Kirya w Tel Awiwie.

Alarmy przeciwlotnicze włączono także w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z kolei Arabia Saudyjska zestrzeliła 20 dronów w Prowincji Wschodniej. W Kuwejcie zaś strażacy walczą od prawie doby z pożarem zbiorników paliwa przy lotnisku, w które uderzyły dwa irańskie bezzałogowce. W Iraku zaś proirańska bojówka wysłała dziesiątki dronów w kierunku amerykańskich baz wojskowych.

Jednocześnie "Financial Times" informuje, że Rosja rewanżuje się Iranowi za pomoc w wojnie z Ukrainą i dostarcza Teheranowi drony. Moskwa oczywiście wszystkiemu zaprzecza i uznaje te informacje za "fałszywki". Potwierdza jedynie, że "kontynuuje dialog z irańskim przywództwem".

Irański parlament pracuje z kolei nad ustawą, która wprowadzi opłaty za przepływ statków przez cieśninę Ormuz. To jedyny szlak morski, pozwalający na transport ropy z Zatoki Perskiej. Od początku wojny został jednak zablokowany przez Iran – ostatnio pojawiły się informacje o zaminowaniu cieśniny. To z kolei wywołuje gigantyczny kryzys paliwowy na świecie.

– To całkowicie naturalne. Tak jak w innych korytarzach, gdy towary przechodzą przez kraj, cła są płacone; cieśnina Ormuz jest również korytarzem. Zapewniamy jej bezpieczeństwo i naturalne jest, że statki i tankowce powinny uiszczać opłaty – tłumaczy przewodniczący irańskiej komisji spraw obywatelskich.

Wojna Izraela z USA trwa od 28 lutego. W nalotach zginęła większość najwyższych władz Iranu, w tym ajatollah Ali Chamenei.

Były szef brytyjskiego wywiadu: Iran zyskał przewagę nad USA
Kolejne naloty Izraela na Iran.
Kolejne naloty Izraela na Iran. Fot. Majid Saeedi/Getty Images
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026
Geopolityka odbija się na nastrojach konsumenckich w Europie. Polacy ostrożni w ocenach
Światowa polityka i międzynarodowe napięcia wpływają na nastroje konsumenckie. Również na oczekiwania wobec Unii Europejskiej. Na tle obywateli dziesięciu krajów zbadanych przez Euroconsumers Polacy wyróżniają się największym zaufaniem do Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera.
26.03.2026
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026