Izrael przeprowadził zmasowany atak na Iran. Teheran uderzył z kolei na państwa Zatoki Perskiej

Hezbollah zaatakował Izrael, z kolei IDF uderzył na Iran. Alarmy przeciwlotnicze ogłosił też Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.

„Przed chwilą armia zakończyła serię zmasowanych uderzeń wymierzonych w infrastrukturę irańskiego reżimu terrorystycznego w kilku miejscach w kraju” – podała izraelska armia. Z kolei lokalne media twierdzą, że ataki będą trwały nawet jeśli zaczną się amerykańsko-irańskie negocjacje.

Wcześniej proirański Hezbollah zaatakował Izrael salwą sześciu rakiet. Wszystkie zostały przechwycone, mimo to libańska organizacja twierdzi, że udanie uderzyła na siedzibę sztabu generalnego w bazie Kirya w Tel Awiwie.

Alarmy przeciwlotnicze włączono także w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z kolei Arabia Saudyjska zestrzeliła 20 dronów w Prowincji Wschodniej. W Kuwejcie zaś strażacy walczą od prawie doby z pożarem zbiorników paliwa przy lotnisku, w które uderzyły dwa irańskie bezzałogowce. W Iraku zaś proirańska bojówka wysłała dziesiątki dronów w kierunku amerykańskich baz wojskowych.

Jednocześnie "Financial Times" informuje, że Rosja rewanżuje się Iranowi za pomoc w wojnie z Ukrainą i dostarcza Teheranowi drony. Moskwa oczywiście wszystkiemu zaprzecza i uznaje te informacje za "fałszywki". Potwierdza jedynie, że "kontynuuje dialog z irańskim przywództwem".

Irański parlament pracuje z kolei nad ustawą, która wprowadzi opłaty za przepływ statków przez cieśninę Ormuz. To jedyny szlak morski, pozwalający na transport ropy z Zatoki Perskiej. Od początku wojny został jednak zablokowany przez Iran – ostatnio pojawiły się informacje o zaminowaniu cieśniny. To z kolei wywołuje gigantyczny kryzys paliwowy na świecie.

– To całkowicie naturalne. Tak jak w innych korytarzach, gdy towary przechodzą przez kraj, cła są płacone; cieśnina Ormuz jest również korytarzem. Zapewniamy jej bezpieczeństwo i naturalne jest, że statki i tankowce powinny uiszczać opłaty – tłumaczy przewodniczący irańskiej komisji spraw obywatelskich.

Wojna Izraela z USA trwa od 28 lutego. W nalotach zginęła większość najwyższych władz Iranu, w tym ajatollah Ali Chamenei.