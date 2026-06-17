Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.06.2026
NEWSROOM XYZ
17.06.2026 07:32

Izrael zaatakował Liban. Donald Trump ostro uderza w Benjamina Netanjahu

Izrael po raz kolejny uderzył na Liban, Iran zaś zagroził odwetem. To grozi wysadzeniu w powietrze porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem, dlatego Donald Trump ostro krytykuje Benjamina Netanjahu.

– Nie niszczysz bloku za każdym razem, gdy kogoś szukasz. Bo w tych blokach mieszka wielu ludzi, którzy nie należą do Hezbollahu – mówił Donald Trump na szczycie G7, komentując ostatnie działania Izraela w Libanie. Wezwał też Benjamina Netanjahu, by ten był „ostrożniejszy".

Po tych atakach Iran ostrzegł Jerozolimę, że podejmie „ostre działania", jeśli „agresja będzie trwać". To zaś wysadziłoby w powietrze kruche tymczasowe porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie, które w ciągu 60 dni ma zostać zamienione w trwały pokój.

Dlatego też Donald Trump zgłosił kontrowersyjny pomysł. Twierdzi, że Hezbollahem powinna zająć się Syria, bo Damaszek zrobiłby „lepszą robotę" niż Izrael. To wywołało panikę w Libanie.

Zarówno bowiem wejście syryjskich oddziałów, jak i całkowite odcięcie granicy – jak podaje CNN – przypomniałoby w Libanie okupację z 1976 r., gdy syryjskie wojska weszły tam z krótką interwencją podczas lokalnej wojny domowej, zostały jednak dużo dłużej, bo aż do 2005 r.

Jak tłumaczy Michael Young, starszy redaktor z Carnegie Middle East Center, pomysł Donalda Trumpa „jest absurdalny". – To podzieliłoby Liban i byłoby katastrofą. To nowe otwarcie puszki Pandory w regionie. Prezydent Syrii popełniłby duży błąd, gdyby się na to zgodził – tłumaczy. – Jeśli do Libanu wkroczy syryjska armia, zdominowana przez salafitów, to wywołałoby panikę wśród Druzów, chrześcijan i szyitów – dodaje.

Jego zdaniem takie działania tylko wzmocniłyby Hezbollah. Bo o ile są tam arabskie czy chrześcijańskie grupy sprzeciwiające się proirańskiej milicji, to na pewno stanęłyby po stronie Hezbollahu w razie syryjskiej interwencji.

Izrael ostro krytykuje porozumienie USA z Iranem
Donald Trump na szczycie G7
Donald Trump krytykuje działania Izraela. Fot. EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Na GPW spadki mimo porozumienia USA-Iran. Akcje Orlenu mocno w dół. Notowania 15 czerwca 2026 r.
Pomimo porannego optymizmu spowodowanego informacjami z Bliskiego Wschodu, warszawska giełda zakończyła poniedziałkową sesję spadkami. W ślad za ropą mocno spadły akcje Orlenu, za to liderem w WIG20…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA tracą miliony na alkoholu. Kanada znalazła mocną kartę przetargową
Amerykańscy producenci alkoholu stracili 536 mln dolarów na sprzedaży do Kanady. Spór o wino, piwo i mocne trunki stał się jednym z najbardziej zaskakujących elementów wojny celnej między sąsiadami.…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Płk Krzysztof Kwiatkowski stanął na czele Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
W poniedziałek doszło do zmiany na bardzo ważnym stanowisku w armii. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych przejdzie pod nowe dowództwo. Ale niektórzy wojskowi piloci mają zastrzeżenia do nowego szefa.
16.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Liczba patentów odbiła. Ale Polska nadal patentuje „starą gospodarkę”
Wzrosła liczba nowych patentów, podał w raporcie Urząd Patentowy. – To także świadectwo przechodzenia od fazy konkurowania przede wszystkim ceną, do fazy konkurowania marką – mówi prezes UPRP Ewa…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Ukraiński Best Market sprawdził się w Polsce i ruszył na podbój Czech
Best Market – sieć sklepów założona u nas przez dwóch młodych migrantów zarobkowych z Ukrainy – odniosła sukces. Teraz chce go powtórzyć w Czechach, a następnie być może także na Słowacji, w Austrii…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Które humanoidy górą? Japonia kusi technologią, Chiny masowością
Czy w robotyce humanoidalnej powtarza się właśnie scenariusz z rynku smartfonów i aut elektrycznych? Japończycy dopieszczają technologię do perfekcji, podczas gdy Chiny zalewają rynek tanimi…
17.06.2026