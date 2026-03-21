21.03.2026

Izrael zapowiada nasilenie ataków na Iran. W sobotę wraz z USA miał zaatakować irański kompleks nuklearny w Natanz

Minister obrony Izraela Israel Kac zapowiedział znaczne nasilenie ataków na Iran w nadchodzącym tygodniu. Szef resortu poinformował o tym w sobotę na spotkaniu z przedstawicielami armii.

– W tym tygodniu znacznie zwiększy się intensywność ataków przypuszczanych przez Siły Obronne Izraela (IDF) i wojsko USA na terrorystyczny reżim Iranu oraz infrastrukturę, od której jest on zależny – zadeklarował Kac.

Minister zaznaczył, że Izrael jest „zdecydowany nadal prowadzić ofensywę” przeciw irańskiemu reżimowi, „zabić jego dowódców i rozbić jego potencjał strategiczny, dopóki nie zostanie zlikwidowane każde zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa Izrael i interesów USA w regionie”. Dodał, że Izrael „nie zatrzyma się, dopóki nie zostaną osiągnięte wszystkie cele tej wojny".

Izrael i USA zaatakowały irański kompleks nuklearny w Natanz – podaje Iran

W sobotę Izrael wraz ze Stanami Zjednoczonymi zaatakował kompleks nuklearny w Natanz w środkowym Iranie. Informację podała irańska agencja prasowa Tasnim, publikując oświadczenie Irańskiej Organizacji Energii Atomowej.

W komunikacie podano, że nie doszło do radioaktywnego wycieku, a osoby mieszkające w pobliżu obiektu nie są zagrożone.

Przedstawiciel armii izraelskiej, zapytany o sprawę przez agencję AFP, powiedział, że „nic mu nie wiadomo o ataku” na Natanz. Z kolei izraelski nadawca publiczny Kan podał, powołując się na swoje źródła, że sobotni atak przeprowadziły Stany Zjednoczone przy użyciu bomb penetrujących.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi podał w sobotę, że został „poinformowany przez Iran” o ataku, i wezwał do „powściągliwości militarnej, aby uniknąć ryzyka wypadku nuklearnego”.

Irańskie media podały także, że z kolei armia Iranu zaatakowała dronami zbiorniki z paliwem dla samolotów na lotnisku Ben Guriona w Izraelu.

Obiekt w Natanz był jednym z głównych celów 12-dniowej wojny USA i Izraela z Iranem w czerwcu ubiegłego roku. Był już także atakowany podczas obecnej wojny, rozpoczętej 28 lutego. Skutki bombardowania pozostają nieznane.

Ośrodek Natanz, położony około 230 km na południe od Teheranu, to jeden z głównych kompleksów irańskiego programu nuklearnego, służący do wzbogacania uranu. Składa się z kilku obiektów, w tym ogromnej podziemnej instalacji wzbogacania paliwa oraz naziemnej instalacji pilotażowego wzbogacania paliwa.

Iran jest od dawna oskarżany przez państwa zachodnie o dążenie do stworzenia broni atomowej, czemu Teheran zaprzecza.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano o wypowiedzi przedstawiciela izraelskiej armii, MAEA oraz informacje izraelskiego nadawcy publicznego Kan

W sobotę Izrael wraz ze Stanami Zjednoczonymi zaatakował irański kompleks nuklearny w Natanz. Minister obrony Izraela zapowiedział wzmożenie ataków na Iran.
