Izraelski parlament opowiedział się za karą śmierci za udział w ataku Hamasu w 2023 roku

Parlament w Izraelu przyjął ustawę dopuszczającą publiczne procesy i karę śmierci dla osób, które brały udział w ataku bojowników Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. – informuje BBC. Uchwalone prawo powstało przy porozumieniu rządu i opozycji.

Za ustawą opowiedziało się 93 posłów Knesetu, przy czym pozostałych 27 było nieobecnych lub powstrzymało się od głosu. Jedna ze współautorek projektu, przedstawicielka opozycji Julia Malinowski powiedziała przed głosowaniem: „niech wszyscy zobaczą, jak ofiary i ich rodziny patrzą w oczy tych morderców, gwałcicieli i porywaczy”.

Przeciwne wprowadzeniu nowego prawa były organizacje broniące praw człowieka, które krytykowały stosowanie kary śmierci i „pokazowe procesy” w oparciu o zeznania, które mogą być wymuszone torturami. Warto pamiętać, że w marcu izraelski parlament przegłosował ustawę przewidującą karę śmierci dla Palestyńczyków skazanych za terroryzm. Nie działa ona jednak wstecz.

7 października 2023 r. bojownicy Hamasu zabili ponad 1200 osób w południowym Izraelu, głównie cywilów. Do Strefy Gazy uprowadzono 251 osób, w tym kobiety, dzieci i obywateli innych państw. Atak ten wywołał krwawą wojnę w Strefie Gazy, w której – według palestyńskiego ministerstwa zdrowia – zginęło dotąd 72 740 osób.

