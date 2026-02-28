Izraelsko - amerykański atak na Iran. Donald Tusk: jesteśmy gotowi na różne scenariusze

Premier Donald Tusk powiedział po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, że Polska jest gotowa na różne scenariusze. Zapewnił, że personel ambasady oraz Polacy przebywający w Iranie są bezpieczni.

„Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze” – przekazał szef rządu w sobotę rano na platformie X. Podkreślił, że dziś najważniejsza jest jedność w kwestii bezpieczeństwa.

Z kolei Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania – poinformowała placówka. To reakcja na groźby Iranu, że odwet wobec Izraela i USA będzie „miażdżący”.

Dziś rano siły USA i Izraela zaatakowały Iran. Celem były m.in. Teheran oraz inne miasta. Jak powiedział prezydent Donald Trump, głównym celem ataku są fabryki pocisków balistycznych i inne instalacje wojskowe.