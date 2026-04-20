J.D Vance leci do Islamabadu na rozmowy z Iranem. Trump: bez porozumienia wybuchnie mnóstwo bomb

Wiceprezydent USA leci do stolicy Pakistanu na kolejny etap negocjacji z Iranem. Tymczasem Donald Trump grozi, że jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie, zanim wygaśnie rozejm, to „wybuchnie mnóstwo bomb”.

Donald Trump potwierdził, że zarówno wiceprezydent USA, jak i zięć prezydenta Jared Kushner i jego specjalny wysłannik Steve Witkoff za kilka godzin wylądują w Islamabadzie. Dodał też, że Teheran zgodził się na rozmowy, mimo słów, że po zajęciu przez USA irańskiego statku w Cieśninie Ormuz, irańskie media mówiły o zerwaniu negocjacji.

– Zobaczymy, czy będą tam, czy nie. Jeśli nie, to też w porządku – stwierdził Trump. Dodał, że jeśli nie będzie porozumienia do czasu końca rozejmu, który upływa w nocy z wtorku na środę, to „wybuchnie mnóstwo bomb”.

Z kolei w rozmowie z dziennikarzami „New York Post” Trump zapewnił, że jest gotowy na spotkanie z irańską delegacją. – Nie mam problemu, by z nimi się spotkać. Jeśli chcą się spotkać, to mamy bardzo zdolnych ludzi, ale ja nie mam problemu, żeby się spotkać – wyjaśnił. Dodał, że celem USA jest pozbycie się „broni jądrowej” Iranu.

Wojna na Bliskim Wschodzie zaczęła się po atakach USA i Izraela 28 lutego. Teheran w odpowiedzi uderzył zarówno na Izrael, jak i arabskie państwa Zatoki Perskiej. Zamknął też Cieśninę Ormuz, czyli kluczowy szlak eksportu ropy, gazu i gotowych paliw z regionu. To wywołało na świecie potężny kryzys paliwowy.