J.D. Vance o rozpoczęciu negocjacji z Iranem: to spotkanie historyczne

W Szwajcarii ruszyły negocjacje między USA a Iranem. Wiceprezydent USA J.D. Vance uważa, że to może otworzyć nowy rozdział w kontaktach między Waszyngtonem a Teheranem.

– Jest to spotkanie historyczne (...) To, o co prezydent (Trump) poprosił nas, abyśmy zrobili, to rozpoczęli nowy rozdział, żeby zmienić nasze relacje z narodem irańskim i wyciągnąć rękę do Irańczyków, aby im powiedzieć, że jeśli ich przywódcy są gotowi odejść od roli destabilizatorów regionalnych, a także są gotowi trwale porzucić wszelkie ambicje uzyskania broni nuklearnej, to USA są gotowe przetransformować fundamentalnie swoje relacje z ich krajem – mówił J.D. Vance na pierwszym spotkaniu z irańskimi negocjatorami.

Iran stawia twarde warunki dotyczące Libanu

Jednocześnie jednak negocjacje dotyczące pokoju na Bliskim Wschodzie i zakończenia irańskich ambicji atomowych będą trudne ze względu na działania Izraela, który robi wszystko, by storpedować negocjacje.

Rzecznik irańskiego MSZ stwierdził bowiem, że „żadne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi nie jest możliwe bez pokoju w Libanie". Minister obrony Israel Kac mówił dziś, że mimo piątkowego rozejmu żołnierze IDF nie mają „żadnych ograniczeń" przy eliminowaniu zagrożeń. Zapewnił też, że armia nie wycofa się z Libanu.

Z kolei prezydent Donald Trump ostrzegł Iran przed możliwymi dalszymi atakami i nakazał Teheranowi przywołanie do porządku bojowników Hezbollahu. „Iran musi natychmiast powstrzymać swoją wysoko opłacaną bojówkę zastępczą («proxies») w Libanie przed sprawianiem kłopotów. Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, tak jak w zeszłym tygodniu, tylko mocniej!!!" – napisał na platformie Truth Social.

Jeśli zaś chodzi o irański program atomowy, to prezydent Iranu Masud Pezeszkian stwierdził, że Teheran nie chce broni atomowej, ale będzie wzbogacał dalej uran. Tłumaczył bowiem w oświadczeniu opublikowanym na jego stronie internetowej, że traktat o nierozprzestrzenianiu broni atomowej gwarantuje użycie uranu do celów cywilnych.

Kto bierze udział w negocjacjach?

Na czele amerykańskiej delegacji stoi wiceprezydent Vance, któremu towarzyszą specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner.

W skład irańskiej delegacji wchodzą m.in. główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, minister spraw zagranicznych Abbas Araghczi, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Ali Bagheri Kani oraz szef banku centralnego Abdolnaser Hemati. W rozmowach w roli mediatorów wezmą także udział premier Pakistanu Shehbaz Sharif, szef sztabu generalnego pakistańskiej armii generał Asim Munir oraz delegacja z Kataru.

Rozmowy mają na celu przekształcenie 60-dniowego tymczasowego porozumienia w prawdziwy pokój między USA a Iranem.