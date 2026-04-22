Jacek Kaczorowski ponownie wybrany prezesem PGE GiEK

Jacek Kaczorowski ponownie został prezesem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Decyzją rady nadzorczej jego zastępcami pozostali Wiktor Płóciennik i Jan Michalski.

„Funkcję Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. ponownie obejmuje Pan Jacek Kaczorowski, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu największymi projektami energetycznymi w Polsce” – czytamy w oświadczeniu spółki. Nowy zarząd uzupełnią też Agnieszka First i Krzysztof Mędelski. Obejmą oni funkcje wiceprezesów zarządu.

Skład zarządu PGE GiEK S.A. uzupełnia wiceprezes ds. wydobycia Waldemar Lutkowski, który został powołany na to stanowisko 1 stycznia 2026 r.

„PGE GiEK S.A. jako największy wytwórca energii elektrycznej w Polsce stoi dziś przed zadaniem przeprowadzenia odpowiedzialnej transformacji, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz uwzględniając potrzeby pracowników i lokalnych społeczności” – wyjaśnia spółka. Rada nadzorcza dodała, że nowy zarząd ma m.in. rozwijać nowe inwestycje oraz modernizować sektor, w którym działa spółka.

Spółka poinformowała też, że nowy zarząd „będzie kontynuował działania na rzecz stabilnego funkcjonowania aktywów wytwórczych, rozwoju nowych inwestycji w regionach, w których działa spółka, oraz wdrażania rozwiązań wspierających modernizację sektora”.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej PGE, czyli największej spółki elektroenergetycznej w Polsce. PGE GiEK S.A. odpowiada zarówno za wydobywanie węgla brunatnego, jak i wytwarzanie prądu. Pokrywa 26 proc. zapotrzebowania Polski na energię.

Centrala firmy jest w Bełchatowie. Spółka ma też siedem oddziałów na terenie pięciu województw. To elektrownie Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik, Elektrownia Dolna Odra, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.