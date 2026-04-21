21.04.2026 18:39

Iwona Wróbel prezesem PZU Życie. Musi jeszcze uzyskać zgodę KNF

Rada nadzorcza PZU Życie zdecydowała, że prezesem spółki zostanie Iwona Wróbel. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, będzie ona kierować zarządem firmy.

Iwona Wróbel została wybrana w postępowaniu na prezesa i członków zarządu. Ogłoszono je 19 marca, ponieważ kadencja poprzedniego zarządu dobiegła końca. Kadencja nowych władz zaczyna się 21 kwietnia i trwa przez pełne trzy lata obrotowe.

- Powołanie nowego zarządu otwiera kadencję skoncentrowaną na realizacji strategicznych priorytetów PZU Życie. Będziemy skupiać się na rozwoju kluczowych linii biznesowych, dalszej cyfryzacji procesów oraz wzmacnianiu roli spółki w systemie zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego – powiedziała nowa prezes.

Do zarządu powołano też Agnieszkę Gocałek, Macieja Fedynę, Artura Fromberga, Michała Kopyta, Marcina Mikosa, Michała Świtalskiego i Tomasza Tarkowskiego.

Gocałek odpowiadać będzie za obszar bancassurance i affinity; Fedyna za obszar ryzyka i finansów; Fromberg za obszar klienta korporacyjnego; Kopyt za obszar technologii; Mikos za obszar ubezpieczeń zdrowotnych; Świtalski za obszar zrównoważonego rozwoju i współpracy instytucjonalnej; Tarkowski za obszar obsługi świadczeń. Rada nadzorcza nie wybrała za to nikogo na członka zarządu, zajmującego się klientami indywidualnymi. Nowy zarząd ma wzmacniać pozycję firmy na rynku ubezpieczeń na życie, oferować realne wsparcie zdrowotne dla klientów i realizować cele strategiczne grupy PZU.

PZU Życie to największa spółka grupy PZU. Jej udział w rynku wynosi ponad 30 proc. Do tego ma 11 mln klientów, a specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie.

Z kolei grupa PZU to największa instytucja finansowa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzą oprócz PZU Życie m.in. Link4, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa ma około 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa ma w niej 34,19 proc. udziałów.

Rada Nadzorcza PZU Życie wybrała nową prezes. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
