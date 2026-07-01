Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.07.2026
NEWSROOM XYZ
01.07.2026 14:52

Jacek Kinecki nowym prezesem Currency One. Powalczy o pozycję lidera rynku

Jacek Kinecki został nowym prezesem Currency One – operatora serwisów Walutomat i InternetowyKantor.pl. Spółka zapowiada walkę o pozycję lidera na rynku.

W środę Jacek Kinecki objął stanowisko prezesa Currency One. Firma jest operatorem serwisów wymiany walut Walutomat i InternetowyKantor.pl. Z nowym prezesem zamierza powalczyć o pozycję lidera na rynku.

„Decyzja o powołaniu nowego prezesa zbiega się w czasie z intensywnym rozwojem produktowym” – zapewniają przedstawiciele spółki.

– To dla mnie wyjątkowe wyzwanie i kolejny naturalny krok w rozwoju nowoczesnych usług finansowych [...] Moje dotychczasowe doświadczenia z rynku e-płatności zamierzamy przełożyć na dynamiczny wzrost skali działalności Currency One – mówi nowy prezes.

Wcześniej Jacek Kinecki przez 15 lat pracował w Przelewach24. Dołączył do spółki w 2010 r. jako specjalista ds. sprzedaży i piął się po szczeblach kariery, aż w 2022 r. został prezesem spółki. Funkcję pełnił trzy lata. Równocześnie był prezesem właściciela spółki – włoskiej Nexi Group.

Jest też ekspertem Izby Gospodarki Elektronicznej.

Jacek Kinecki został nowym prezesem Currency One. Fot. C1
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Bruksela chce rozbudować „autostrady energetyczne”. Polska i Francja nie chcą dodatkowych podatków
UE przyspiesza budowę paneuropejskiej sieci przesyłu energii elektrycznej. Dla jednych to warunek transformacji energetycznej i tańszego prądu, dla innych – nowy mechanizm redystrybucji pieniędzy…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Kadrowe trzęsienie ziemi tuż przed reformą PIP. Stanecki straci stanowisko?
Na tydzień przed wejściem w życie reformy Państwowej Inspekcji Pracy dot. umów cywilnoprawnych marszałek Sejmu wnioskuje o zmiany na najwyższym szczeblu. Tymczasem zaskoczeni obrotem spraw…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Polacy chcą nowego Leppera. Badanie jakościowe CBOS czerwoną kartką dla polskiej klasy politycznej
Frustracja kolejkami do lekarza, kryzys mieszkaniowy, a przede wszystkim ogromny zawód klasą polityczną i mediami głównego nurtu. Taki obraz emocji społecznych wyłania się z najnowszego badania…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Naukowiec przekuł odkrycie noblisty w biznes. Opracowuje lek na nieuleczalną chorobę kotów
Prowadzić badania o globalnym potencjale i wykorzystać wyniki – tym od trzech dekad kieruje się prof. Marcin Majka. W Polsce było o to przez lata trudno, ale w jego startup Vet Cell Tech uwierzyło…
01.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kanada szuka nowych rynków w Afryce. Polska może wyciągnąć z tego lekcję
Kanada chce mocniej wejść na rynki afrykańskie, by zmniejszyć zależność od handlu z USA i wykorzystać potencjał dawnych kolonii francuskich. Huby eksportowe mają powstać w Maroku, Egipcie, Nigerii,…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Branża transportowa w kryzysie. DSV Road: koszty paliwa uderzają w przewoźników
Transport znalazł się w kryzysie – każdy kwartał przynosi kolejne rekordy upadłości polskich firm. Sytuacja pogarsza się wraz ze wzrostem cen paliw. – Ma to duże przełożenie na stawki końcowe dla…
29.06.2026