Jacek Kinecki nowym prezesem Currency One. Powalczy o pozycję lidera rynku

Jacek Kinecki został nowym prezesem Currency One – operatora serwisów Walutomat i InternetowyKantor.pl. Spółka zapowiada walkę o pozycję lidera na rynku.

W środę Jacek Kinecki objął stanowisko prezesa Currency One. Firma jest operatorem serwisów wymiany walut Walutomat i InternetowyKantor.pl. Z nowym prezesem zamierza powalczyć o pozycję lidera na rynku.

„Decyzja o powołaniu nowego prezesa zbiega się w czasie z intensywnym rozwojem produktowym” – zapewniają przedstawiciele spółki.

– To dla mnie wyjątkowe wyzwanie i kolejny naturalny krok w rozwoju nowoczesnych usług finansowych [...] Moje dotychczasowe doświadczenia z rynku e-płatności zamierzamy przełożyć na dynamiczny wzrost skali działalności Currency One – mówi nowy prezes.

Wcześniej Jacek Kinecki przez 15 lat pracował w Przelewach24. Dołączył do spółki w 2010 r. jako specjalista ds. sprzedaży i piął się po szczeblach kariery, aż w 2022 r. został prezesem spółki. Funkcję pełnił trzy lata. Równocześnie był prezesem właściciela spółki – włoskiej Nexi Group.

Jest też ekspertem Izby Gospodarki Elektronicznej.