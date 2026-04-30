Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.04.2026
NEWSROOM XYZ
30.04.2026 17:57

Janusz Kowalski odchodzi z klubu PiS. Bochenek: konsekwencją tej decyzji jest wystąpienie z partii

Janusz Kowalski, były wiceminister aktywów państwowych, odszedł z klubu PiS. Jak wyjaśnił rzecznik partii Rafał Bochenek, konsekwencją tej decyzji jest wystąpienie z ugrupowania.

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym, skupionym na pracy dla Polski” – napisał na X poseł.

„Konsekwencją tej decyzji – zgodnie ze statutem – jest także wystąpienie z partii PiS” – skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Kowalski po raz pierwszy został posłem w 2019 r. – startował wtedy z list Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. W grudniu tamtego roku został wiceministrem aktywów państwowych. Stracił to stanowisko w lutym 2021 r. za krytykę przyjęcia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada zużycie węgla i transformację energetyki. We wrześniu 2022 r. został wiceministrem rolnictwa.

Jesienią 2023 r. Kowalski znów dostał się do sejmu. W czerwcu 2024 r. zrezygnował z członkostwa w Suwerennej Polsce i we wrześniu tamtego roku wstąpił do PiS.

Według Wirtualnej Polski, rezygnacja posła ma bezpośredni związek z aferą wokół Zondacrypto. Portal podaje, że pracownicy firmy mówili o co najmniej czterech wizytach posła w miejscach związanych z prezesem Przemysławem Kralem.

Aktualizacja, godz. 22

Janusz Kowalski stanowczo zaprzeczył doniesieniom Wirtualnej Polski. W emocjonalnym wpisie na platformie X zapowiedział pozew wobec dziennikarzy.

Łukasz Mejza nie jest już w klubie PiS. „Nigdy nie był członkiem partii”
Poseł PiS Janusz Kowalski podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie
Janusz Kowalski wystąpił z PiS. Zostanie posłem niezrzeszonym. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Efekt anty-Midasa i budowanie na pustyni. Dlaczego polska nauka wciąż mija się z biznesem? (WYWIAD)
Polska nauka i biznes od lat próbują nawiązać dialog, ale mimo prób efekty są raczej mizerne. O tym, dlaczego polska gospodarka pilnie potrzebuje innowacyjnych kombinatów, rozmawiamy z profesorem…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Jak sprawdzić giełdę kryptowalut? Zabaw się w detektywa (PORADNIK)
Coraz więcej inwestorów decyduje się na zakup kryptowalut. Analizują, na czym polegają wirtualne aktywa i co wpływa na ich ceny. Często zapominają, by sprawdzić wiarygodność giełdy, na której chcą…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rozmach godny sułtana. Jak w szybkim tempie wejść na rynek turecki?
31 marca firma KGK Trend, po zaledwie pół roku działań, podpisała kontrakt na dystrybucję produktów dziecięcych w Turcji. Teraz chce wprowadzić tam także kosmetyki. To przykład skutecznej współpracy…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Kosmiczne zarobki firm technologicznych. Gigantyczne inwestycje mogą przegrzać rynek
Cztery największe firmy technologiczne świata: Alphabet (Google), Microsoft, Meta i Amazon tylko w tym roku wydadzą ponad 700 mld dolarów na inwestycje. Drastycznie rosną ich przychody. Głównie…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Majówka 2026. Jak, gdzie i za ile Polki i Polacy planują spędzić długi weekend?
Polki i Polacy w tym roku planują raczej lokalne rozrywki i wydatki z tym związane od 300 do 1000 zł. Najpopularniejszą formą spędzania czasu ma być odpoczynek na świeżym powietrzu oraz tradycyjnie…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kraje Zatoki po wojnie bliżej Chin? Pekin oferuje „plan B"
Wojna USA i Izraela z Iranem to systemowy wstrząs dla państw Zatoki Perskiej. Konflikt podważył wieloletni fundament ich bezpieczeństwa: niepisany amerykańsko-arabski pakt „ropa za ochronę". Stolice…
30.04.2026