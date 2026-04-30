Janusz Kowalski odchodzi z klubu PiS. Bochenek: konsekwencją tej decyzji jest wystąpienie z partii

Janusz Kowalski, były wiceminister aktywów państwowych, odszedł z klubu PiS. Jak wyjaśnił rzecznik partii Rafał Bochenek, konsekwencją tej decyzji jest wystąpienie z ugrupowania.

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym, skupionym na pracy dla Polski” – napisał na X poseł.

„Konsekwencją tej decyzji – zgodnie ze statutem – jest także wystąpienie z partii PiS” – skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Kowalski po raz pierwszy został posłem w 2019 r. – startował wtedy z list Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. W grudniu tamtego roku został wiceministrem aktywów państwowych. Stracił to stanowisko w lutym 2021 r. za krytykę przyjęcia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada zużycie węgla i transformację energetyki. We wrześniu 2022 r. został wiceministrem rolnictwa.

Jesienią 2023 r. Kowalski znów dostał się do sejmu. W czerwcu 2024 r. zrezygnował z członkostwa w Suwerennej Polsce i we wrześniu tamtego roku wstąpił do PiS.

Według Wirtualnej Polski, rezygnacja posła ma bezpośredni związek z aferą wokół Zondacrypto. Portal podaje, że pracownicy firmy mówili o co najmniej czterech wizytach posła w miejscach związanych z prezesem Przemysławem Kralem.

‼️BUM ‼️ Afera Zondacrypto zatopiła Janusza Kowalskiego z PiS.

Ujawniamy szczegóły z @k_wysota.

Pracownicy Zondacrypto mówili nam, że Kowalski kilka razy odwiedzał ich firmę.

Ostatecznie polityka pogrążył anonim, który dotarł do Jarosława Kaczyńskiego ze szczegółami obciążającego… — Szymon Jadczak (@SzJadczak) April 30, 2026

Aktualizacja, godz. 22

Janusz Kowalski stanowczo zaprzeczył doniesieniom Wirtualnej Polski. W emocjonalnym wpisie na platformie X zapowiedział pozew wobec dziennikarzy.

Niezły ściek. @SzJadczak i @k_wysota - w przyszłym tygodniu pozew. To nie jest żadne dziennikarstwo, ale brudna kłamliwa kampania. Nawet dziś zapraszam z wykrywaczem kłamstw.



Za kłamstwa odpowiecie w sądzie - wymyślanie, że jako wiceminister @MRiRW_GOV_PL miałem w 2023 r. 2… — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) April 30, 2026