Japonia i Wielka Brytania zacieśniają współpracę w obronności i w łańcuchach dostaw minerałów

Premierzy Japonii i Wielkiej Brytanii, Sanae Takaichi i Keir Starmer, w sobotę w Tokio uzgodnili pogłębienie współpracy w zakresie minerałów krytycznych, cyberbezpieczeństwa i obronności. Porozumienie ma wzmocnić bezpieczeństwo obu państw w obliczu rosnącej pozycji Chin i zagrożeń w regionie Indo-Pacyfiku.

Premier Japonii Sanae Takaichi i brytyjski premier Keir Starmer spotkali się w sobotę w Tokio, aby omówić współpracę w kluczowych sektorach strategicznych. Liderzy uzgodnili pilną potrzebę wspólnego działania w zakresie łańcuchów dostaw minerałów krytycznych, niezbędnych dla nowoczesnych technologii.

Oba rządy zapowiedziały również zacieśnienie współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa i obronności. Takaichi podkreśliła, że celem jest wniesienie współpracy japońsko-brytyjskiej „na nowy poziom”. Starmer zwrócił uwagę, że odpowiedź na współczesne wyzwania wymaga siły, jasności oraz pogłębiania odporności i sojuszy, a kluczowym interesem jest utrzymanie wolnego handlu.

Porozumienie jest reakcją na rosnącą dominację Chin na rynku metali ziem rzadkich, które są wykorzystywane w produkcji elektroniki i zaawansowanych technologii. Obie strony podkreśliły potrzebę utrzymania „wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku” w celu zapewnienia stabilności handlu i ograniczenia stosowania przez Pekin przymusu ekonomicznego, w tym ograniczeń eksportowych.

Przywódcy potwierdzili organizację w tym roku rozmów w formule „dwa plus dwa” z udziałem ministrów spraw zagranicznych i obrony. Ustalono przyspieszenie prac nad trójstronnym projektem z Włochami dotyczącym budowy myśliwca nowej generacji, planowanego na 2035 rok, oraz powołanie nowego organu konsultacyjnego ds. współpracy w przestrzeni kosmicznej i cyberbezpieczeństwa.

Wizyta Starmera w Japonii nastąpiła tuż po jego czterodniowej podróży do Chin. Zbliżenie Londynu z Pekinem spotkało się z krytyką prezydenta USA Donalda Trumpa, który określił je jako „bardzo niebezpieczne”. Mimo to Japonia i Wielka Brytania, pozostając sojusznikami Waszyngtonu, dążą do zabezpieczenia kluczowych łańcuchów dostaw w obliczu zagrożeń ze strony Chin i amerykańskich ceł.

Pekin ograniczył eksport metali ziem rzadkich do Japonii po tym, jak Takaichi w listopadzie zasugerowała możliwą interwencję militarną w razie ataku na Tajwan. Spotkanie w Tokio ma więc znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa Japonii i Wielkiej Brytanii oraz dla stabilności regionu Indo-Pacyfiku.

Źródło: PAP