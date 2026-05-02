02.05.2026
02.05.2026 10:36

Japonia kupiła ropę z Rosji. Pierwszy raz od wybuchu wojny z Iranem

Do Japonii zmierza tankowiec wypełniony rosyjską ropą. To pierwsza taka dostawa od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

Ropę kupiła firma Taiyo Oil, a wydobyto ją ze złoża Sachalin-2. O ile surowiec wydobywa tam – od 2008 r. – Gazprom, to Mitsubishi Corp. i Mitsui and Co. są w nim dużymi akcjonariuszami.

Japonia szuka nowych dostawców ropy przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Do tej pory bowiem 90 proc. surowca importowała z krajów Zatoki Perskiej. W wyniku amerykańskiego i izraelskiego ataku na Iran Teheran zamknął jedyny morski szlak transportowy z tamtego regionu. To wywołało wielki kryzys paliwowy i podniosło ceny.

By złagodzić szok cenowy, USA zawiesiły czasowo sankcje na rosyjską ropę.

Ceny ropy w trendzie bocznym. Cieśnina Ormuz zamknięta, ZEA opuszczają OPEC
Tankowiec nieopodal cieśniny Ormuz. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
Po zamknięciu cieśniny Ormuz, Japonia jest zmuszona kupować rosyjską ropę.
