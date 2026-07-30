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30.07.2026 10:13

Japonia tymczasowo obniży podatek konsumpcyjny. Plan poprzedza szersze zmiany

Rząd Japonii jest bliski finalizacji tymczasowego obniżenia podatku konsumpcyjnego. To pierwszy rok do spełnienia obietnicy wyborczej premier Sanae Takaichi, która chce wprowadzić nowy system świadczeń dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Premierka Japonii Sanae Takaichi
Premier Japonii Sanae Takaichi w trakcie expose. Tokio, 24 października 2025 r. Fot. PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

Jak informuje serwis japantimes.com, pomimo braku pełnego porozumienia wewnątrz rządowego zespołu, premier Takaichi najprawdopodobniej ogłosi zmianę stawki podatku konsumpcyjnego na produkty spożywcze. Plan zakłada redukcję wysokości daniny z 8 do 1 proc. od kwietnia 2027 r.

„Pilnie rozważymy politykę, którą powinien przyjąć rząd i partie rządzące” – powiedziała premier Takaichi, w nawiązaniu do toczących się rozmów o realizacji jednej z obietnic wyborczych o zredukowaniu do zera podatku konsumpcyjnego. Taka deklaracja padła pomimo słów polityków ugrupowania szefowej rządu – Partii Liberalno-Demokratycznej – o braku pełnego porozumienia w tej sprawie.

Kością niezgody pozostawało ustalenie, w jaki sposób uzupełnić dziurę w finansach publicznych. Podatek, zbliżony swoim kształtem do obowiązującego w Polsce VAT, jest ważnym źródłem dochodu dla samorządów i rządu federalnego.

Według planu szacunkowy roczny koszt obniżenia stawki daniny wyniesie 5 bln jenów, czyli ok. 30 mld dolarów. Rząd planuje sfinansować tę zmianę poprzez ograniczenie części wydatków budżetowych oraz zaostrzenie wybranych regulacji podatkowych, bez emisji obligacji państwowych, co zwiększyłoby dług publiczny.

Niższa stawka podatku konsumpcyjnego ma obowiązywać od kwietnia 2027 r. przez około dwa lata. Działanie to ma poprzedzić wprowadzenie nowego systemu świadczeń dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, co rząd planuje zrobić w 2029 r.

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