Japonia: premierka Takaichi rozwiązała parlament. Przedterminowe wybory 8 lutego

Premierka Japonii Sanae Takaichi zgodnie ze swoją zapowiedzią z początku tygodnia rozwiązała w piątek niższą izbę parlamentu. Przedterminowe wybory w Japonii odbędą się 8 lutego.

Takaichi, która objęła funkcję po rezygnacji poprzednika i wygranej w wyborach na przewodniczącą rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD), chce wykorzystać dobre notowania, jakimi cieszy się jej rząd do uzyskania legitymacji bezpośrednio od wyborców. Według grudniowego badania dziennika „Nikkei” Takaichi cieszy się 75-procentowym zaufaniem. Polityczka liczy na to, że poparcie społeczne przełoży się na wynik PLD, który wzmocni mandat rządzącej koalicji i pozwoli jej odzyskać stabilną większość w parlamencie.

„Stawiam w tych wyborach na szali swoją polityczną przyszłość jako premierki. Chcę, aby opinia publiczna bezpośrednio oceniła, czy powierzy mi zarządzanie krajem” – powiedziała Takaichi na konferencji prasowej w poniedziałek, że ogłosi przedterminowe wybory.

PLD straciła samodzielną większość w efekcie wyborów w 2024 r. Premierem został wtedy lider ugrupowania Shigeru Ishiba. W 2025 r. zrezygnował z kierowania tą partią, co było równoznaczne z ustąpieniem z funkcji premiera.

Oficjalna, zaledwie 12-dniowa kampania wyborcza rozpocznie się we wtorek. PLD, tworząca obecnie koalicję z Japońską Partią Innowacji (JPI), musi zmierzyć się z nowym układem sił na scenie politycznej. Dotychczasowy wieloletni sojusznik liberałów, partia Komeito, przeszła do opozycji, formując z Konstytucyjną Partią Demokratyczną Japonii (KPDJ) nowe ugrupowanie – Sojusz Reform Centrowych.

Opozycja ostro krytykuje moment rozwiązania parlamentu, wskazując, że decyzja ta opóźni przyjęcie budżetu państwa, niezbędnego do walki z rosnącymi kosztami życia i inflacją. Takaichi, reprezentująca twarde skrzydło konserwatywne, zamierza jednak w kampanii akcentować nie tylko gospodarkę, w tym zawieszenie na dwa lata podatku konsumpcyjnego od żywności (podczas gdy opozycja chce jego całkowitego zniesienia), ale także kwestie bezpieczeństwa narodowego w obliczu narastających napięć z Chinami.

Agencja Kyodo zwróciła też uwagę, że decyzja o wyznaczeniu daty wyborów zaledwie 16 dni po rozwiązaniu izby niższej – co stanowi najkrótszy taki od czasów wojny – spotkała się z krytyką, ponieważ pozostawia wyborcom zbyt mało czasu na ocenę konkurencyjnych propozycji programowych.

