Japoński koncern TEPCO wstrzymał ponowny rozruch reaktora w największej elektrowni atomowej świata

Nie powiodła się próba pełnego rozruchu reaktora w największej atomowej siłowni świata Kashiwazaki-Kariwa. Po kilku godzinach od uruchomienia włączył się alarm. w systemie kontroli prętów paliwowych. Procedurę rozruchu trzeba więc było wstrzymać.

Firma Tokyo Electric Power Company (TEPCO) musiała wstrzymać prace nad ponownym rozruchem reaktora nr 6 w dawnej największej atomowej siłowni świata. TEPCO próbowało bowiem uruchomić swój pierwszy reaktor od czasów trzęsienia ziemi w Fukushimie.

– Podczas procedur rozruchu reaktora włączył się alarm systemu monitoringu i operacje są obecnie zawieszone – przekazał rzecznik TEPCO Takashi Kobayashi. Firma zapewnia jednak, że reaktor jest stabilny i nie ma żadnego wpływu na poziom promieniowania na zewnątrz. Brak podwyższonego poziomu radioaktywności potwierdziły także władze prefektury Niigata oraz Japoński Urząd Dozoru Jądrowego.

Reaktor nr 6 ruszył wczoraj wieczorem. Osiągnął stan krytyczny, czyli ustabilizowała się w nim reakcja łańcuchowa, jednak cztery godziny później, jak podaje „Asahi Shimbun”, podczas wycofywania z reaktora trzeciego zestawu prętów kontrolnych pojawił się alarm.

Według TEPCO to problem systemu kontroli prętów paliwowych. Nie pomogła wymiana krytycznych podzespołów, wstrzymano więc rozruch reaktora. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie podjęta kolejna próba uruchomienia jednego z siedmiu reaktorów siłowni. Docelowo koncern chce uruchomić jednak tylko dwa z nich. Pozostałe pięć zostanie całkowicie wycofane z użytkowania.

Japonia od 2014 r. wraca do energii z elektrowni atomowych. W 2011 r. po trzęsieniu ziemi w Fukushimie pojawiła się fala tsunami, która przeciążyła systemy bezpieczeństwa i doprowadziła do stopienia się rdzenia lokalnego reaktora atomowego oraz do wycieku radioaktywnej wody. Panika wśród ludności doprowadziła władze do całkowitego wyłączenia wszystkich 54 reaktorów w kraju.

Ze względu jednak na ceny energii władze zaczęły przywracać nieczynne reaktory do sieci. Do tej pory wznowiono pracę 14 reaktorów. Ten z prefektury Niigata miał w pełni dołączyć do sieci 26 lutego.