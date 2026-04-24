Jared Kushner i Steve Witkoff lecą do Pakistanu na rozmowy z Irańczykami

W sobotę rano zarówno specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, jak i zięć prezydenta Jared Kushner polecą do Pakistanu, by spotkać się z irańską delegacją. Jeśli rozmowy przebiegną dobrze, do Islamabadu poleci wiceprezydent USA J.D. Vance.

– Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent, i poprosili o tę osobistą rozmowę – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt na antenie Fox News. – Więc Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa i że uda się posunąć tę kwestię naprzód w kierunku porozumienia – stwierdziła.

Według CNN Witkoff i Kushner polecą na negocjacje z szefem irańskiego MSZ, Abbasem Aragczim. J.D. Vance na razie został w Waszyngtonie, ponieważ wysłannicy z Teheranu także pojawią się w Islamabadzie bez swojego szefa, przewodniczącego parlamentu Iranu, Mohammada Baghera Ghalibafa.

Poprzednia runda negocjacji z 11 kwietnia nie przyniosła przełomu. Mimo to wciąż obowiązuje rozejm, który w tym tygodniu został przedłużony przez prezydenta Donalda Trumpa.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej. Zablokował również cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. To spowodowało potężny kryzys paliwowy i wywindowało cenę ropy. W odpowiedzi na irańskie działania Stany Zjednoczone wprowadziły własną blokadę morską i nie pozwalają wypłynąć z Zatoki Perskiej statkom płynącym do i z irańskich portów.