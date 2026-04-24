Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
NEWSROOM XYZ
24.04.2026 20:12

Jared Kushner i Steve Witkoff lecą do Pakistanu na rozmowy z Irańczykami

W sobotę rano zarówno specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, jak i zięć prezydenta Jared Kushner polecą do Pakistanu, by spotkać się z irańską delegacją. Jeśli rozmowy przebiegną dobrze, do Islamabadu poleci wiceprezydent USA J.D. Vance.

– Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent, i poprosili o tę osobistą rozmowę – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt na antenie Fox News. – Więc Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa i że uda się posunąć tę kwestię naprzód w kierunku porozumienia – stwierdziła.

Według CNN Witkoff i Kushner polecą na negocjacje z szefem irańskiego MSZ, Abbasem Aragczim. J.D. Vance na razie został w Waszyngtonie, ponieważ wysłannicy z Teheranu także pojawią się w Islamabadzie bez swojego szefa, przewodniczącego parlamentu Iranu, Mohammada Baghera Ghalibafa.

Poprzednia runda negocjacji z 11 kwietnia nie przyniosła przełomu. Mimo to wciąż obowiązuje rozejm, który w tym tygodniu został przedłużony przez prezydenta Donalda Trumpa.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej. Zablokował również cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. To spowodowało potężny kryzys paliwowy i wywindowało cenę ropy. W odpowiedzi na irańskie działania Stany Zjednoczone wprowadziły własną blokadę morską i nie pozwalają wypłynąć z Zatoki Perskiej statkom płynącym do i z irańskich portów.

Iran twierdzi, że otwarcie cieśniny Ormuz jest niemożliwe, bo USA naruszają rozejm
Cieśnina Ormuz
Czy negocjacje wreszcie doprowadzą do otwarcia cieśniny Ormuz?. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Szok paliwowy w Azji. Państwa regionu zwracają się ku Rosji
Wojna w rejonie Zatoki Perskiej zmienia globalne przepływy energii. Zakłócenia dostaw przez cieśninę Ormuz zmuszają państwa Azji do szybkiego szukania alternatyw. W efekcie rośnie znaczenie…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy tworzą sieć przedsiębiorców w USA. „Uczymy rekomendacji, które budują biznes”
Tajemnicza organizacja w kilka lat zrzeszyła 2,5 tys. polskich przedsiębiorców i doszła do 100 mln zł przychodów. Jak działają Corporate Connections i BNI, jakie mają plany rozwoju oraz czym…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
System SOK za miliony nie działa, prokuratura umarza śledztwo
Ok. 14 mln zł łącznie kosztowała Interaktywna Baza Danych, która miała ułatwić służbę funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei. Jednak nie ułatwiła, a teraz... nie działa.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Domański: drugiej elektrowni jądrowej państwo nie sfinansuje. „W budżecie nie ma na to miejsca”
Polska stoi przed kolejnym atomowym wyzwaniem, ale tym razem rachunek nie będzie już tak prosty do pokrycia. Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, otwarcie przyznaje, że budżet nie…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje
W obliczu geopolitycznych napięć ochrona infrastruktury energetycznej staje się poważnym wyzwaniem dla Polski. – Jeżeli nie przygotujemy infrastruktury, by była odporna na ewentualne kryzysy, to nie…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI zmienia firmy w Polsce. Gdzie przynosi zyski, a gdzie rozczarowuje?
Większość firm jest na etapie wdrożeń AI, a zwrot z inwestycji wymaga czasu. Gdzie AI już przynosi korzyści, jakie są bariery i jak zmienia kompetencje pracowników?
22.04.2026