Jarosław Kaczyński ogłosił kandydata PiS na premiera. To Przemysław Czarnek

Prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem partii na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych będzie Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek to były minister edukacji i nauki, wcześniej wojewoda lubelski, dziś także wiceprezes PiS.

Ogłoszenie kandydata odbyło się na zorganizowanej w Krakowie konwencji pod hasłem „Czas Polski. Program Polaków”. Wydarzenie odbyło się w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” – w tym samym miejscu PiS ogłosił w przeszłości swoich kandydatów na prezydentów: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.

Po konwencji odbyło posiedzenie komitetu politycznego partii. Decyzja komitetu w zgodzie ze statutem jest konieczna do zatwierdzenia wyboru ogłoszonego przez Kaczyńskiego. Poseł PiS Jacek Sasin podał na portalu X po posiedzeniu, że komitet jednogłośnie udzielił poparcia Czarnkowi.

Właśnie Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości jednogłośnie udzielił poparcia prof. Czarnkowi jako kandydatowi na premiera!#konwencjapis — Jacek Sasin (@SasinJacek) March 7, 2026

W niedzielę 8 marca o godz. 17 w siedzibie PiS w Warszawie ma z kolei odbyć się pierwsze spotkanie kandydata PiS na premiera z mediami.

PiS wskazuje kandydata na premiera. W tle napięcia wewnątrz partii

Kaczyński 21 lutego ogłosił, że zdecydował już, kto będzie kandydatem partii na premiera przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Od tego czasu szeroko dyskutowana trwał giełda potencjalnych nazwisk. Jak opisywaliśmy w XYZ, jako możliwi kandydaci byli wskazywani Tobiasz Bocheński, Zbigniew Bogucki, politycy samorządowi – Lucjusz Nadbereżny, Jakub Banaszek i Jarosław Margielski oraz właśnie Przemysław Czarnek.

Ogłoszenie osoby, która miałaby zostać premierem w wypadku zwycięstwa PiS w wyborach w 2027 r., odbywa się w kontekście napięć i sporów wewnątrz partii. W PiS trwa dyskusja dotycząca strategii na nadchodzące wybory, której towarzyszy rywalizacja między dwiema frakcjami. To tzw. maślarze, powiązani z Jackiem Sasinem i Mariuszem Błaszczakiem oraz harcerze, czyli obóz byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Potencjalny wybór polityka związanego z samorządem, a nie obozami tworzącymi poprzednie rządy PiS, był komentowany jako możliwy sposób Kaczyńskiego na załagodzenie napięć w partii. Wybór padł jednak na Czarnka. Jego kandydaturze ma być niechętna część środowiska związanego z Mateuszem Morawieckim.

Więcej o sytuacji w PiS i decyzji o ogłoszeniu kandydata na premiera na półtorej roku przed wyborami pisaliśmy w tym tekście: PiS ma ogłosić kandydata na premiera. Sprawdzamy giełdę nazwisk

Tekst zaktualizowano o informację, że komitet polityczny PiS udzielił poparcia kandydaturze Przemysława Czarnka.

Planujemy kontynuację tematu.