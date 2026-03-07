Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.03.2026
NEWSROOM XYZ
07.03.2026 14:47

Jarosław Kaczyński ogłosił kandydata PiS na premiera. To Przemysław Czarnek

Prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem partii na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych będzie Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek to były minister edukacji i nauki, wcześniej wojewoda lubelski, dziś także wiceprezes PiS.

Ogłoszenie kandydata odbyło się na zorganizowanej w Krakowie konwencji pod hasłem „Czas Polski. Program Polaków”. Wydarzenie odbyło się w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” – w tym samym miejscu PiS ogłosił w przeszłości swoich kandydatów na prezydentów: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.

Po konwencji odbyło posiedzenie komitetu politycznego partii. Decyzja komitetu w zgodzie ze statutem jest konieczna do zatwierdzenia wyboru ogłoszonego przez Kaczyńskiego. Poseł PiS Jacek Sasin podał na portalu X po posiedzeniu, że komitet jednogłośnie udzielił poparcia Czarnkowi.

W niedzielę 8 marca o godz. 17 w siedzibie PiS w Warszawie ma z kolei odbyć się pierwsze spotkanie kandydata PiS na premiera z mediami.

PiS wskazuje kandydata na premiera. W tle napięcia wewnątrz partii

Kaczyński 21 lutego ogłosił, że zdecydował już, kto będzie kandydatem partii na premiera przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Od tego czasu szeroko dyskutowana trwał giełda potencjalnych nazwisk. Jak opisywaliśmy w XYZ, jako możliwi kandydaci byli wskazywani Tobiasz Bocheński, Zbigniew Bogucki, politycy samorządowi – Lucjusz Nadbereżny, Jakub Banaszek i Jarosław Margielski oraz właśnie Przemysław Czarnek.

Ogłoszenie osoby, która miałaby zostać premierem w wypadku zwycięstwa PiS w wyborach w 2027 r., odbywa się w kontekście napięć i sporów wewnątrz partii. W PiS trwa dyskusja dotycząca strategii na nadchodzące wybory, której towarzyszy rywalizacja między dwiema frakcjami. To tzw. maślarze, powiązani z Jackiem Sasinem i Mariuszem Błaszczakiem oraz harcerze, czyli obóz byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Potencjalny wybór polityka związanego z samorządem, a nie obozami tworzącymi poprzednie rządy PiS, był komentowany jako możliwy sposób Kaczyńskiego na załagodzenie napięć w partii. Wybór padł jednak na Czarnka. Jego kandydaturze ma być niechętna część środowiska związanego z Mateuszem Morawieckim.

Więcej o sytuacji w PiS i decyzji o ogłoszeniu kandydata na premiera na półtorej roku przed wyborami pisaliśmy w tym tekście: PiS ma ogłosić kandydata na premiera. Sprawdzamy giełdę nazwisk

Tekst zaktualizowano o informację, że komitet polityczny PiS udzielił poparcia kandydaturze Przemysława Czarnka.

Planujemy kontynuację tematu.

Przemysław Czarnek podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie
Przemysław Czarnek podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, w trakcie której został ogłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego kandydatem tej partii na premiera w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Fot. PAP/Łukasz Gągulski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowa CSG rozrasta się. Przejęcie na Węgrzech, inwestycje na Słowacji...
Czeski gigant obronny wchodzi do kolejnego kraju – tym razem na Węgry. Będzie tam produkował samochody Tatra wyposażone w systemy Himars. Wspólnie z Francuzami chce też postawić na Słowacji nową fabrykę amunicji. To segment produkcji, który – wobec wciąż rosnącego popytu – Czechoslovak Group zamierza szczególnie szybko rozwijać.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Mediguard: utopione prywatne i publiczne miliony. Sąd chce rozwiązać startup, inwestorzy skłóceni
Telemedyczna spółka miała rozwinąć skrzydła w okresie pandemii COVID-19. Zamiast tego może wkrótce zniknąć z rynku – od kilku lat nie składa sprawozdań finansowych. Inwestorzy są skłóceni, a jeden z nich, Rubicon Partners, niedawno się wycofał. – Czuję się dziś jak po wizycie w Las Vegas, gdzie na koniec dnia zawsze wygrywa kasyno – komentuje Paweł Witkiewicz, który uważa, że został wprowadzony w błąd przez wspólników.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Dane satelitarne kontra zywioły. Ruszył Civil Security Hub Poland
W Polsce Civil Security Hub Poland. Wykorzysta dane satelitarne i nowe technologie do zarządzania kryzysowego w kraju i Europie.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro i Dino ze wzrostem, reszta WIG20 notuje spadki. Dzień na GPW 6 marca 2026 r.
Piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych upłynął w większości pod znakiem spadków. Indeks WIG20 obejmujący największe spółki zamknął dzień ze spadkiem o 1,93 proc. Znaczący wzrost spośród spółek indeksu zanotowało jedynie Allegro. Największy spadek zanotowała PGE Polska Grupa Energetyczna po informacji o konieczności dokonania miliardowego odpisu.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Niebo nad Azją się zmienia. Wojna na Bliskim Wschodzie przebudowuje globalne lotnictwo
Eskalacja konfliktu po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran przekształciła region Zatoki Perskiej w strefę niemal całkowicie wyłączoną z cywilnego ruchu lotniczego. Odwołano tysiące połączeń, a strategiczny korytarz między Europą i Azją pozostaje sparaliżowany. Jak ze skutkami wojny na Bliskim Wschodzie radzi sobie azjatycki przemysł lotniczy i turystyczny i kto może zyskać na trwającym chaosie?
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przybywa dużych bloków gazowych. Operator krajowej sieci mówi: już wystarczy
W polskiej energetyce trwa boom na bloki gazowe. Inwestycje te są pilnie potrzebne, aby wypełnić lukę wytwórczą w najbliższych latach. Operator sieci przesyłowej zaznacza jednak, że potrzeby krajowego systemu energetycznego szybko się zmieniają. – W przyszłości wiele bloków gazowych będzie działać zaledwie dwa-trzy tygodnie w ciągu roku – przewiduje Grzegorz Onichimowski, prezes PSE. Wojna na Bliskim Wschodzi stawia dodatkowe pytania o cenę energii i ciepła z błękitnego paliwa.
06.03.2026