21.04.2026
21.04.2026 07:11

JD Vance ma udać się do Pakistanu na rozmowy z Iranem

Wiceprezydent USA JD Vance ma we wtorek udać się do Pakistanu na drugą turę rozmów z Iranem – wskazują amerykańskie media. Jednocześnie nie jest pewne, czy do negocjacji w ogóle dojdzie.

Wylot Vance'a Pakistanu od kilku dni pozostaje pod dużym znakiem zapytania. Sam prezydent USA Donald Trump w poniedziałek przekonywał w rozmowie z „New York Post”, że Vance wraz z innymi członkami delegacji jest w drodze do Pakistanu i wyląduje tam w ciągu kilku godzin. Biuro prasowe Białego Domu przekazało później mediom, że „nie może potwierdzić” wylotu Vance'a, a prasa podała, że wiceprezydent nie wyruszył jeszcze do Islamabadu.

Axios, CNN i „The New York Times" podają we wtorek, że źródła w amerykańskiej administracji wskazują, że Vance jednak uda się na rozmowy. Poza wiceprezydentem do Islamabadu mają udać się wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner. Według portalu Axios przed podjęciem decyzji o wysłaniu delegacji w Białym Domu przez cały poniedziałek czekano na sygnał, czy do Pakistanu wyruszy w ogóle zespół negocjacyjny z Teheranu.

Źródło portalu przekazało, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej naciska na negocjatorów Iranu, aby zajęto bardziej stanowcze stanowisko w rozmowach z USA. Korpus miał nalegać, żeby nie prowadzić żadnych rozmów, dopóki nie zakończy się blokada irańskich portów ze strony USA. Irański zespół negocjatorów czekał na zgodę od najwyższego przywódcy, który – według źródła Axios – dał zielone światło w nocy z poniedziałku na wtorek. W poniedziałek źródła w pakistańskim rządzie podały agencji Reuters, że Islamabad jest przekonany, że irańska delegacja pojawi się w Pakistanie.

Vance przybędzie do Pakistanu tuż przed wygaśnięciem obecnie obowiązującego zawieszenia broni z Iranem. Dwutygodniowe zawieszenie broni dobiega końca we wtorek w nocy. Trump wskazywał, że za termin zakończenia rozejmu uznaje środowy wieczór. W dotychczasowych wypowiedziach Trump zagroził, że jeśli USA i Iranowi nie uda się osiągnąć porozumienia, amerykańskie wojska rozpoczną nową kampanię bombardowań irańskich mostów i elektrowni.

W poniedziałek wieczorem Trump za pośrednictwem portalu Truth Social podał, że nie jest pod presją czasu, by doprowadzić do porozumienia z Teheranem. Wyraził jednak przekonanie, że dojdzie do tego wkrótce.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył z kolei, że Teheran nie akceptuje negocjacji „pod groźbami USA”. Zarzucił Trumpowi, że chce przekształcić stół negocjacyjny w „stół kapitulacji”.

Irańskie MSZ w opublikowanym we wtorek oświadczeniu potępiło także zajęcie przez USA irańskiego statku towarowego Touska i wezwało do „natychmiastowego uwolnienia statku, jego marynarzy, załogi i ich rodzin” – podaje CNN.

Źródło: PAP/XYZ

Na zdjęciu wiceprezydent USA JD Vance
Wiceprezydent USA JD Vance ma we wtorek udać się do Pakistanu na drugą turę rozmów z Iranem. Fot. Brandon Bell/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Warszawa i Paryż wciąż nie znalazły wspólnego języka. Czy wizyta Macrona to zmieni?
Gdy Emmanuel Macron przyleci do Gdańska na spotkanie z Donaldem Tuskiem, dyplomatyczny przekaz będzie jasny: po latach zastoju relacje polsko-francuskie mają wejść w nową fazę. Traktat z Nancy z maja…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Sztuczna inteligencja przyspiesza koniec epoki. Spece od IT w Indiach masowo tracą pracę
Big techy i dostawcy usług cyfrowych od dekad byli na szczycie aspiracji zawodowych wykształconych mieszkańców indyjskich miast. Dziś AI wywraca ten rynek do góry nogami, a Indie muszą docelowo…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Francja przyspiesza zbrojenia. Nowa strategia i miliardy na armię
Paryż stawia na kompleksową modernizację sił zbrojnych – od nowych systemów rakietowych po rozwój obrony antydronowej. Plan wart setki miliardów euro pokazuje nie tylko skalę ambicji, ale też…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Protest głodowy w kopalniach Solino. Orlen rozkłada ręce, rząd nie reaguje
Już ponad 35 dni trwa rotacyjny protest głodowy pracowników Inowrocławskich Kopalni Soli Solino z grupy Orlen. Część protestujących trafiła do szpitala. Załoga walczy o utrzymanie największego w…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Bułgaria: partia eksprezydenta wygrała w cuglach
Zgodnie z przewidywaniami analityków zdecydowanym zwycięzcą niedzielnych wyborów parlamentarnych okazało się ugrupowanie Postępowa Bułgaria. Jednak aby stworzyć większościową koalicję rządową, będzie…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na GPW powracają spadki. Notowania 20 kwietnia 2026 r.
Główne indeksy warszawskiej GPW po południu utrzymywały spadki. WIG20 zmierzał do zakończenia na dnia na ok. 0,8-proc. minusie, a najsłabszy wśród największych spółek był Budimex, którego akcje…
20.04.2026