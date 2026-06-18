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18.06.2026 20:05

JD Vance: znieśliśmy blokadę, Irańczycy przestali atakować statki w cieśninie Ormuz

Wiceprezydent USA JD.Vance oświadczył, że zarówno USA, jak i Iran dotrzymują dotąd warunków zawartego wstępnego porozumienia pokojowego, umożliwiając żeglugę przez cieśninę Ormuz. Dodał, że oczekuje, iż umowy będzie przestrzegać także Izrael.

– Ostatniej nocy 12,5 mln baryłek ropy wypłynęło przez cieśninę Ormuz, co jest rekordem od początku konfliktu (...) Irańczycy przez drugą noc z rzędu nie strzelali do statków w cieśninie Ormuz. Oni trzymają się swoich zobowiązań. CENTCOM przepuścił ponad tuzin statków przez naszą blokadę, więc my też trzymamy się naszej części – oznajmił Vance podczas briefingu w Białym Domu.

Wiceprezydent dodał, że oczekuje również, iż porozumienie będzie respektował także Izrael, który przeprowadził nowe ataki na Liban.

– Oczekujemy, że Hezbollah nie będzie wystrzeliwał dronów i rakiet na Izraelczyków, ale też oczekujemy, że Izraelczycy nie będą szaleli w Libanie. Obie strony muszą respektować swoją część – powiedział Vance.

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Dowództwo wojskowe: znieśliśmy blokadę irańskich portów

Dowództwo Centralne USA poinformowało z kolei o zniesieniu blokady irańskich portów. Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, by zapewnić przestrzeganie postanowień porozumienia z Iranem.

„Dziś siły Stanów Zjednoczonych zniosły blokadę całego ruchu morskiego wpływającego do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych oraz z nich wypływającego, zgodnie z poleceniem prezydenta” – napisało dowództwo w serwisie X.

„Siły amerykańskie nie utrudniają tranzytu statków do ani z irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Wszelkie działania związane z egzekwowaniem amerykańskiej blokady wojskowej zostały zakończone” – dodano.

Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, „aby zapewnić przestrzeganie wszystkich postanowień porozumienia oraz utrzymanie ich w pełnej mocy i skuteczności”.

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Źródło: PAP

Wiceprezydent USA JD Vance
Wiceprezydent USA JD Vance na zdjęciuz 18 czerwca 2026 r. Fot. Tom Brenner/Bloomberg via Getty Images
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