JD Vance: znieśliśmy blokadę, Irańczycy przestali atakować statki w cieśninie Ormuz
Wiceprezydent USA JD.Vance oświadczył, że zarówno USA, jak i Iran dotrzymują dotąd warunków zawartego wstępnego porozumienia pokojowego, umożliwiając żeglugę przez cieśninę Ormuz. Dodał, że oczekuje, iż umowy będzie przestrzegać także Izrael.
– Ostatniej nocy 12,5 mln baryłek ropy wypłynęło przez cieśninę Ormuz, co jest rekordem od początku konfliktu (...) Irańczycy przez drugą noc z rzędu nie strzelali do statków w cieśninie Ormuz. Oni trzymają się swoich zobowiązań. CENTCOM przepuścił ponad tuzin statków przez naszą blokadę, więc my też trzymamy się naszej części – oznajmił Vance podczas briefingu w Białym Domu.
Wiceprezydent dodał, że oczekuje również, iż porozumienie będzie respektował także Izrael, który przeprowadził nowe ataki na Liban.
– Oczekujemy, że Hezbollah nie będzie wystrzeliwał dronów i rakiet na Izraelczyków, ale też oczekujemy, że Izraelczycy nie będą szaleli w Libanie. Obie strony muszą respektować swoją część – powiedział Vance.
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Dowództwo wojskowe: znieśliśmy blokadę irańskich portów
Dowództwo Centralne USA poinformowało z kolei o zniesieniu blokady irańskich portów. Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, by zapewnić przestrzeganie postanowień porozumienia z Iranem.
„Dziś siły Stanów Zjednoczonych zniosły blokadę całego ruchu morskiego wpływającego do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych oraz z nich wypływającego, zgodnie z poleceniem prezydenta” – napisało dowództwo w serwisie X.
„Siły amerykańskie nie utrudniają tranzytu statków do ani z irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Wszelkie działania związane z egzekwowaniem amerykańskiej blokady wojskowej zostały zakończone” – dodano.
Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, „aby zapewnić przestrzeganie wszystkich postanowień porozumienia oraz utrzymanie ich w pełnej mocy i skuteczności”.
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Źródło: PAP