JD Vance: znieśliśmy blokadę, Irańczycy przestali atakować statki w cieśninie Ormuz

Wiceprezydent USA JD.Vance oświadczył, że zarówno USA, jak i Iran dotrzymują dotąd warunków zawartego wstępnego porozumienia pokojowego, umożliwiając żeglugę przez cieśninę Ormuz. Dodał, że oczekuje, iż umowy będzie przestrzegać także Izrael.

– Ostatniej nocy 12,5 mln baryłek ropy wypłynęło przez cieśninę Ormuz, co jest rekordem od początku konfliktu (...) Irańczycy przez drugą noc z rzędu nie strzelali do statków w cieśninie Ormuz. Oni trzymają się swoich zobowiązań. CENTCOM przepuścił ponad tuzin statków przez naszą blokadę, więc my też trzymamy się naszej części – oznajmił Vance podczas briefingu w Białym Domu.

Wiceprezydent dodał, że oczekuje również, iż porozumienie będzie respektował także Izrael, który przeprowadził nowe ataki na Liban.

– Oczekujemy, że Hezbollah nie będzie wystrzeliwał dronów i rakiet na Izraelczyków, ale też oczekujemy, że Izraelczycy nie będą szaleli w Libanie. Obie strony muszą respektować swoją część – powiedział Vance.

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Dowództwo wojskowe: znieśliśmy blokadę irańskich portów

Dowództwo Centralne USA poinformowało z kolei o zniesieniu blokady irańskich portów. Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, by zapewnić przestrzeganie postanowień porozumienia z Iranem.

„Dziś siły Stanów Zjednoczonych zniosły blokadę całego ruchu morskiego wpływającego do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych oraz z nich wypływającego, zgodnie z poleceniem prezydenta” – napisało dowództwo w serwisie X.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

„Siły amerykańskie nie utrudniają tranzytu statków do ani z irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Wszelkie działania związane z egzekwowaniem amerykańskiej blokady wojskowej zostały zakończone” – dodano.

Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, „aby zapewnić przestrzeganie wszystkich postanowień porozumienia oraz utrzymanie ich w pełnej mocy i skuteczności”.

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Źródło: PAP