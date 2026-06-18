Media: pierwsze saudyjskie tankowce przepłynęły cieśninę Ormuz

Trzy supertankowce pod banderą Arabii Saudyjskiej, transportujące 6 mln baryłek ropy naftowej, przepłynęły przez cieśninę Ormuz po podpisaniu przez prezydentów USA i Iranu wstępnego porozumienia – poinformował Reuters, powołując się na dane z monitoringu transportu morskiego.

Z analizy agencji wynika, że był to największy ładunek od wielu tygodni, jaki wypłynął z portów w Arabii Saudyjskiej i pokonał Ormuz. Rejestry transportu morskiego wykazały również, że w czwartek przepłynął pierwszy od wybuchu wojny statek transportujący gaz skroplony. Wcześniej żadna jednostka nie zdecydowała się na taki ruch z uwagi na obawy przed atakiem i wybuchem.

Porozumienie pomiędzy USA a Iranem przewiduje odblokowanie cieśniny Ormuz w ciągu 30 dni i przywrócenie przepustowości do tej odnotowywanej przed wybuchem konfliktu. Wówczas przez cieśninę przepływało ok. 130 statków każdego dnia. I choć prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że nastąpi to z dnia na dzień, to proszący o anonimowość urzędnik amerykańskiej administracji w rozmowie z Bloombergiem wskazał, że może to potrwać co najmniej 14 dni.

Według cytowanego przez Reutersa Muyu Xu, analityka Kpler, międzynarodowej firmy specjalizującej się w monitorowaniu handlu surowcami, ponowne otwarcie cieśniny Ormuz może spowodować uwolnienie blisko 93 mln baryłek ropy pochodzącej z krajów Zatoki Perskiej. W irańskich portach natomiast mają czekać statki załadowane ok. 72 mln baryłek, zaś na skutek zniesienia amerykańskich sankcji Teheran może rozważać zwiększenie sprzedaży ropy.

Źródło: XYZ, PAP