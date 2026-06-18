Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.06.2026
NEWSROOM XYZ
18.06.2026 13:52

Media: pierwsze saudyjskie tankowce przepłynęły cieśninę Ormuz

Trzy supertankowce pod banderą Arabii Saudyjskiej, transportujące 6 mln baryłek ropy naftowej, przepłynęły przez cieśninę Ormuz po podpisaniu przez prezydentów USA i Iranu wstępnego porozumienia – poinformował Reuters, powołując się na dane z monitoringu transportu morskiego.

Z analizy agencji wynika, że był to największy ładunek od wielu tygodni, jaki wypłynął z portów w Arabii Saudyjskiej i pokonał Ormuz. Rejestry transportu morskiego wykazały również, że w czwartek przepłynął pierwszy od wybuchu wojny statek transportujący gaz skroplony. Wcześniej żadna jednostka nie zdecydowała się na taki ruch z uwagi na obawy przed atakiem i wybuchem.

Porozumienie pomiędzy USA a Iranem przewiduje odblokowanie cieśniny Ormuz w ciągu 30 dni i przywrócenie przepustowości do tej odnotowywanej przed wybuchem konfliktu. Wówczas przez cieśninę przepływało ok. 130 statków każdego dnia. I choć prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że nastąpi to z dnia na dzień, to proszący o anonimowość urzędnik amerykańskiej administracji w rozmowie z Bloombergiem wskazał, że może to potrwać co najmniej 14 dni.

Według cytowanego przez Reutersa Muyu Xu, analityka Kpler, międzynarodowej firmy specjalizującej się w monitorowaniu handlu surowcami, ponowne otwarcie cieśniny Ormuz może spowodować uwolnienie blisko 93 mln baryłek ropy pochodzącej z krajów Zatoki Perskiej. W irańskich portach natomiast mają czekać statki załadowane ok. 72 mln baryłek, zaś na skutek zniesienia amerykańskich sankcji Teheran może rozważać zwiększenie sprzedaży ropy.

Źródło: XYZ, PAP

Ceny ropy w dół po podpisaniu porozumienia USA-Iran
Statki w Cieśninie Ormuz
Trzy supertankowce pod banderą Arabii Saudyjskiej transportujące 6 mln baryłek ropy naftowej przepłynęły przez cieśninę Ormuz. Fot. GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Foxconn zainwestuje 20 mld dolarów. Chce powielić w Polsce model Apple'a
Tajwański koncern może wydać w Polsce tyle, ile obiecywał Intel. Foxconn nie tylko zaangażuje się w produkcję polskiego elektryka, ale – wraz z firmami z organizacji biznesowej TEEMA – zbuduje park…
18.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Lumina Metals inwestuje w wydobycie miedzi ze złóż w Polsce. Premier Tusk: możemy stać się „dominatorem"
Kanadyjska spółka Lumina Metals zadebiutowała we wtorek na warszawskiej giełdzie. Firma chce wydobywać miedź i srebro w lubuskim. Dzięki tej inwestycji Polska może stać się „jednym z dominatorów na…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polski startup dostał miliony euro z UE. Jego technologia może zmienić przyszłość 5G i 6G
Warszawska spółka Microamp otrzymała 6,5 mln euro finansowania oraz strategiczne wsparcie z programu EIC Accelerator. Pieniądze mają przyspieszyć rozwój technologii, która zmienia telekomunikację. A…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Złoto straciło swój blask. Kiedy może go odzyskać?
Złoto wzrosło o ponad 25 proc. na początku 2026 r., by po wybuchu wojny z Iranem stracić ok. 20 proc. od szczytu. Sprawdzamy, co zmieniło się w zachowaniu banków centralnych i inwestorów oraz czy…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Apokalipsa na rynku pracy? Przemysław Gacek: jesteśmy przygotowani lepiej od innych (WYWIAD)
Rok po ogłoszeniu strategii prowadzącej do 560 mln zł zysku otoczenie nie rozpieszcza Grupy Pracuj. Jej założyciel opowiada o miliardowym budżecie, nowym podejściu do przejęć i bolesnej korekcie…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Korea Południowa stawia na Ghanę. Afryka nowym zapleczem jej gospodarki
Korea Południowa szuka miejsca w Afryce. Ghana ma być dla Seulu bramą do regionu, sposobem na ograniczenie zależności od Chin i wsparciem dla firm. Dla Polski to szansa m.in. dla dostawców…
16.06.2026