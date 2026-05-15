Jerome Powell zakończył swoją kadencję na czele Fed

Jerome Powell 15 maja kończy kadencję na stanowisku przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Pełnił tę funkcję przez osiem lat. Jego następcą zostanie Kevin Warsh.

Koniec kadencji Powella na czele Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej to także koniec jednego z najbardziej burzliwych okresów w historii Fed. Dwie kadencje Powella na stanowisku były naznaczone dużymi kryzysami: pandemią Covid-19, najwyższą od kilku dekad inflacją i bezprecedensową polityczną presją ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jerome Powell jest z wykształcenia prawnikiem. Był pierwszym od ponad 30 lat prezesem Fed bez doktoratu z ekonomii. Na stanowisko nominował go w 2017 r. Donald Trump za czasów swojej pierwszej kadencji.

Kandydatura Powella uważana była za dość bezpieczny i mało kontrowersyjny wybór. W Senacie jego nominacja uzyskała poparcie 84 ze 100 senatorów. Trump później wyrażał rozgoryczenie z powodu wyboru Powella – twierdził, że zwiedli go jego doradcy. Ustępujący szef Fed został na drugą kadencję nominowany już przez Joe Bidena. Ponownie zdobył szerokie poparcie senatorów (80 głosów).

W czasie ośmiu lat rządów nad Fed Powell zyskał zarówno ostrych krytyków, jak i zwolenników. Najwięcej pochwał Powell zebrał ze względu na swoją postawę wobec swojego największego krytyka – prezydenta Trumpa. Polityk, by skłonić Fed do szybszych obniżek stóp procentowych, uciekał się choćby do używania wobec Powella obelg w wypowiedziach publicznych. Uruchomił też wymiar sprawiedliwości, wytaczając przeciwko niemu śledztwo karne w sprawie przekroczenia kosztów remontu budynków Fed. Dochodzenie było szeroko komentowane, również wśród Republikanów, jako motywowane politycznie i jako próba zamachu na niezależność banku centralnego.

Powell początkowo unikał wchodzenia w spór, lecz po wszczęciu śledztwa otwarcie oskarżył prezydenta o próby niewłaściwego wpływania na politykę stóp procentowych – coś wcześniej niespotykanego w tradycji Fed. Z tego samego powodu, wbrew tradycji, Powell zdecydował się wraz z końcem prezesury nie rezygnować z miejsca w Radzie Gubernatorów. Jego kadencja jako gubernatora kończy się w styczniu 2028 r.

Powell był chwalony również za odpowiedź Fed na pandemię. Gwałtowne cięcie stóp procentowych do zera i masowy skup aktywów, w połączeniu z bodźcami fiskalnymi, pozwoliła skrócić recesję do zaledwie dwóch miesięcy. USA po pandemii odbiły się także szybciej niż inne najbogatsze kraje. Z drugiej strony Powell był krytykowany za spóźnioną reakcję na popandemiczny wzrost inflacji. W 2022 r. inflacja sięgnęła w USA ponad 9 proc.

– Wszyscy razem konsekwentnie staraliśmy się robić to, co naszym zdaniem jest najlepsze dla Amerykanów, w oparciu o nasze narzędzia i cele, które powierzył nam Kongres. To było bardzo wymagające, bo przez sześć lat mieliśmy do czynienia z szokami podażowymi – podsumował swoją kadencję sam Powell podczas swojej ostatniej konferencji prasowej.

Źródło: PAP