Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.05.2026
NEWSROOM XYZ
15.05.2026 07:28

Jerome Powell zakończył swoją kadencję na czele Fed

Jerome Powell 15 maja kończy kadencję na stanowisku przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Pełnił tę funkcję przez osiem lat. Jego następcą zostanie Kevin Warsh.

Koniec kadencji Powella na czele Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej to także koniec jednego z najbardziej burzliwych okresów w historii Fed. Dwie kadencje Powella na stanowisku były naznaczone dużymi kryzysami: pandemią Covid-19, najwyższą od kilku dekad inflacją i bezprecedensową polityczną presją ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jerome Powell jest z wykształcenia prawnikiem. Był pierwszym od ponad 30 lat prezesem Fed bez doktoratu z ekonomii. Na stanowisko nominował go w 2017 r. Donald Trump za czasów swojej pierwszej kadencji.

Kandydatura Powella uważana była za dość bezpieczny i mało kontrowersyjny wybór. W Senacie jego nominacja uzyskała poparcie 84 ze 100 senatorów. Trump później wyrażał rozgoryczenie z powodu wyboru Powella – twierdził, że zwiedli go jego doradcy. Ustępujący szef Fed został na drugą kadencję nominowany już przez Joe Bidena. Ponownie zdobył szerokie poparcie senatorów (80 głosów).

W czasie ośmiu lat rządów nad Fed Powell zyskał zarówno ostrych krytyków, jak i zwolenników. Najwięcej pochwał Powell zebrał ze względu na swoją postawę wobec swojego największego krytyka – prezydenta Trumpa. Polityk, by skłonić Fed do szybszych obniżek stóp procentowych, uciekał się choćby do używania wobec Powella obelg w wypowiedziach publicznych. Uruchomił też wymiar sprawiedliwości, wytaczając przeciwko niemu śledztwo karne w sprawie przekroczenia kosztów remontu budynków Fed. Dochodzenie było szeroko komentowane, również wśród Republikanów, jako motywowane politycznie i jako próba zamachu na niezależność banku centralnego.

Powell początkowo unikał wchodzenia w spór, lecz po wszczęciu śledztwa otwarcie oskarżył prezydenta o próby niewłaściwego wpływania na politykę stóp procentowych – coś wcześniej niespotykanego w tradycji Fed. Z tego samego powodu, wbrew tradycji, Powell zdecydował się wraz z końcem prezesury nie rezygnować z miejsca w Radzie Gubernatorów. Jego kadencja jako gubernatora kończy się w styczniu 2028 r.

Powell był chwalony również za odpowiedź Fed na pandemię. Gwałtowne cięcie stóp procentowych do zera i masowy skup aktywów, w połączeniu z bodźcami fiskalnymi, pozwoliła skrócić recesję do zaledwie dwóch miesięcy. USA po pandemii odbiły się także szybciej niż inne najbogatsze kraje. Z drugiej strony Powell był krytykowany za spóźnioną reakcję na popandemiczny wzrost inflacji. W 2022 r. inflacja sięgnęła w USA ponad 9 proc.

– Wszyscy razem konsekwentnie staraliśmy się robić to, co naszym zdaniem jest najlepsze dla Amerykanów, w oparciu o nasze narzędzia i cele, które powierzył nam Kongres. To było bardzo wymagające, bo przez sześć lat mieliśmy do czynienia z szokami podażowymi – podsumował swoją kadencję sam Powell podczas swojej ostatniej konferencji prasowej.

Polecamy: Trump nominował Kevina Warsha na nowego szefa Fedu. Kim jest następca Jerome’a Powella?

Źródło: PAP

Jerome Powell, szef Fed
Jerome Powell 15 maja kończy kadencję na stanowisku przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Pełnił tę funkcję przez osiem lat. Fot. Bloomberg/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Koalicja podzielona przed wyborem prezesa IPN. Był protest historyków
Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma w staraniach o stanowisko prezesa może liczyć na głosy nie tylko posłów PiS. Przeciwko jego kandydaturze powstała natomiast petycja, pod…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Krew, pot i udziały”. Dlaczego przekazanie biznesu dzieciom to najtrudniejsza transakcja na rynku?
Zbudowanie sprawnie działającej firmy to tytaniczny wysiłek, ale nakłonienie własnych dzieci do jej przejęcia nierzadko okazuje się wyzwaniem z pogranicza cudów. Do rozwiązania tego problemu pasują…
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Premier Donald Tusk: to nieprawda, że demokracja zbankrutowała
To nieprawda, że autokraci zawsze pokonają zwolenników demokracji. W tezie, że demokracja zbankrutowała i potrzeba zupełnie nowego systemu relacji między władzą a obywatelem, zaszyte jest kłamstwo –…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Dlaczego rządy przegrywają? Analiza zależności pomiędzy wynikami wyborów a gospodarką
Od czasu fali wysokiej inflacji europejskie rządy częściej przegrywają wybory lub tracą stabilność. Sprawdziliśmy, czy inflacja i realne płace faktycznie wpływały na wyniki partii rządzących w UE w…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Popyt wrócił na Węgry. Deweloperzy nadal liczą koszty
Rynek mieszkań na Węgrzech odbija po kryzysie. Ceny rosną, deweloperzy wracają do inwestycji, a Cordia rozwija działalność w Polsce.
14.05.2026