Przychody Biedronki spadły w drugim kwartale

Przychody grupy Jeronimo Martins, właściciela m.in. sieci Biedronka, wzrosły w drugim kwartale 2026 r. o 4 proc. w ujęciu rocznym do 9,38 mld euro. Zysk netto grupy spadł jednak o 0,6 proc. i wyniósł 141 mln euro.

Przychody grupy Jeronimo Martins, właściciela m.in. sieci Biedronka, wzrosły w drugim kwartale 2026 r. o 4 proc. ujęciu rocznym do 9,38 mld euro. Zysk netto grupy spadł jednak o 0,6 proc. i wyniósł 141 mln euro. Fot. GettyImages

Wynik EBITDA spółki wyniósł 663 mln euro. To o 7 proc. więcej niż w drugim kwartale 2025 r.

Nakłady inwestycyjne Jeronimo Martins w pierwszej połowie roku wyniosły 412 mln euro wobec 495 mln euro przed rokiem. Łącznie w całym 2026 r. inwestycje grupy mają sięgnąć ok. 1,2 mld euro. Priorytetami będą wzrost, modernizacja sieci sklepów oraz wzmocnienie pionu logistycznego.

Biedronka ze spadkiem przychodów

Grupa podała także wyniki Biedronki. Przychody sieci w drugim kwartale liczone w złotych spadły o 0,4 proc. w ujęciu rocznym. Spadek w ujęciu like-for-like wyniósł 1,6 proc. Przychody Biedronki liczone w euro były o 0,1 proc. niższe niż w drugim kwartale 2025 r. i wyniosły 6,4 mld euro.

W komunikacie podano także, że Biedronka otworzyła w pierwszej połowie roku 38 sklepów, powiększając sieć netto o 15 placówek. Przebudowała 84 lokalizacje. Na koniec pierwszego półrocza sieć sklepów Biedronka liczyła blisko 3,9 tys. lokalizacji.

W całym 2026 r. Biedronka planuje otworzyć 120 nowych sklepów netto i przebudować ok. 250 lokalizacji. Na Słowacji sieć planuje otworzyć ok. 35 sklepów.

Z kolei plany dotyczące sieci drogerii Hebe to otwarcie ok. 30 sklepów w 2026 r. oraz dalszy rozwój kanału online. W pierwszym półroczu sieć otworzyła 18 placówek i na koniec czerwca liczyła 412 sklepów.

Jeronimo Martins nadal zamierza koncentrować się na konkurencyjności cenowej

– Nie przewidujemy znaczącej poprawy warunków prowadzenia działalności w drugiej połowie roku w żadnym z krajów, w których prowadzimy działalność. Cena i promocje będą nadal decydującymi czynnikami wpływającymi na decyzje dotyczące zakupów spożywczych przez naszych konsumentów, którzy stanowią centralny element strategii wszystkich naszych marek – powiedział cytowany w komunikacie Jeronimo Martins prezes grupy Pedro Soares Dos Santos.

Spółka zapowiedziała, że jej sieci będą nadal koncentrować się na konkurencyjności cenowej i dynamice promocyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu zróżnicowania asortymentu.

– Nasze zespoły, dobrze przygotowane do elastycznego reagowania na pojawiające się wyzwania, będą nadal priorytetowo traktować konkurencyjność, jakość oferty oraz efektywność operacyjną, mając na celu zapewnienie wzrostu sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji cenowej i zyskowności – dodał prezes Jeronimo Martins.

Źródło: PAP