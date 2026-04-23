Jest porozumienie w sprawie istotnych dla Polski unijnych przepisów o delegowaniu pracowników

Unijni negocjatorzy w środę wieczorem osiągnęli porozumienie w sprawie ostatecznego kształtu przepisów o koordynowaniu systemów zabezpieczenia społecznego. Negocjacje dotyczyły m. in. kwestii delegowania pracowników.

Prowadziła je cypryjska prezydencja w imieniu państw członkowskich oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego (PE). Przyjęcie kompromisu nie jest jednak przesądzone. Teraz będą musiały zatwierdzić go państwa członkowskie, które poprzednio odrzuciły już dwa razy wynik negocjacji prezydencji z PE.

Kwestia sporna dotyczyła obowiązku zawiadomienia o delegacji

Jedną z kwestii spornych pomiędzy instytucjami jest wprowadzenie obowiązku zawiadomienia kraju przyjmującego o delegowaniu pracownika przed jego wysłaniem do innego państwa. Oznacza to, że zanim pracownik wyruszy do pracy w innym państwie członkowskim UE, będzie musiało ono zostać o tym zawiadomione.

Według części krajów członkowskich, w tym Polski, takie rozwiązanie może ograniczać mobilność pracowników na rynku wewnętrznym UE. Kwestia jest istotna dla przedsiębiorców z Polski, bo delegujemy bardzo dużo pracowników w UE. W ocenie PE rozwiązanie to jest niezbędne do walki z dumpingiem socjalnym.

Negocjatorzy zgodzili się na ustanowienie obowiązku zawiadomienia o delegowaniu pracownika jeszcze przed wysłaniem go do innego kraju, ale z wyjątkami.

W ramach wynegocjowanego kompromisu zgodzono się na wyjątki od obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Nie będzie on obowiązywać w przypadku podróży służbowych oraz wyjazdów trwających do trzech dni w okresie 30 dni.

Jak poinformowało Polską Agencję Prasową źródło w PE, wyjątkowo zostanie potraktowany sektor budowlany, który zostanie wyłączony z wyjątku trzech dni.

PE chce nowych regulacji, żeby zabezpieczyć pracowników

Zmiany w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zapewnić obywatelom UE łatwe przenoszenie swojego prawa do zabezpieczenia społecznego, gdy mieszkają lub pracują w innym państwie Wspólnoty.

Nowe regulacje dotyczą pięciu obszarów: zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń z tytułu opieki długoterminowej, świadczeń dla osób nieaktywnych zawodowo, świadczeń rodzinnych oraz przepisów dla pracowników delegowanych i osób pracujących w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

Negocjatorka z ramienia PE, niemiecka europosłanka Gabriele Bischoff, po zakończeniu negocjacji uznała, że jest to dobry dzień dla milionów pracowników mobilnych. Według niej dzięki wynegocjowanemu rozwiązaniu obywatele będą mogli korzystać z jaśniejszych i bardziej przewidywalnych przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Źródło: PAP