Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.06.2026
NEWSROOM XYZ
03.06.2026 11:15

Jest wyrok w sprawie Meta vs. KE. Sąd utrzymał decyzję Komisji dotyczącą Messengera

Unijny sąd wydał decyzję w sprawie sporu koncernu Meta z Komisją Europejską (KE). Chodzi o uznanie firmy za tzw. strażnika dostępu, a więc podmiot o szczególnych obowiązkach. Sąd częściowo uznał argumenty koncernu, ale podtrzymał decyzję Komisji w sprawie komunikatora Messenger.

Meta wniosła skargę do Sądu UE (niższej instancji Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu) po tym, jak we wrześniu 2023 r. KE uznała firmę i część świadczonych przez nią usług za tzw. strażników dostępu (ang. gatekeeper).

Jest to kategoria przewidziana w unijnym Akcie o rynkach cyfrowych (DMA), który ma ograniczyć dominującą pozycję największych platform cyfrowych. Za strażników dostępu uznawane są firmy przekraczające określone progi wpływu na unijny rynek i liczby użytkowników. DMA jest przedmiotem sporu między UE a obecną administracją USA. Strona amerykańska twierdzi, że unijne regulacje cyfrowe uderzają w amerykańskie big techy.

Meta w swojej skardze zwróciła się o unieważnienie decyzji KE o zakwalifikowaniu jako strażników dostępu dwóch usług koncernu: komunikatora Messenger oraz usługi handlowej online Marketplace.

Sąd UE przychylił się do argumentów Mety w sprawie tej drugiej usługi. Utrzymał natomiast decyzję w sprawie komunikatora. Od decyzji KE przysługuje odwołanie.

Sąd UE: KE nie uwzględniła zmian wprowadzonych przez Meta

Unijny sąd uznał, że KE naruszyła prawo w swojej ocenie Marketplace, ponieważ nie uwzględniła zmian, które nastąpiły pod koniec lipca 2023 r. Wówczas platforma wprowadziła ograniczenie liczby ogłoszeń, które może opublikować jeden użytkownik. Zmiany te wyeliminowały kryterium stosowane przez Komisję do identyfikowania użytkowników biznesowych, a więc takich, którzy mają możliwość oferowania towarów lub usług innym konsumentom.

Komisja częściowo zmieniła swoją decyzję uznającą Metę za strażnika dostępu w sprawie Marketplace jeszcze przed wyrokiem Sądu UE, w kwietniu 2025 r.

„Z zadowoleniem przyjmujemy orzeczenie Sądu UE w sprawie Marketplace, które potwierdza, że ​​usługa w ogóle nie powinno zostać objęta tym oznaczeniem. Analizujemy orzeczenie Sądu w sprawie Messengera i rozważymy nasze opcje” – powiedział rzecznik firmy Meta, cytowany przez agencję Reuters.

Źródło: PAP/XYZ

Meta, właściciel Facebooka i Instagrama
Sąd UE częściowo unieważnił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie uznania koncernu Meta za tzw. strażnika dostępu. Fot. Cheng Xin/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
InPost zwiększa nakłady we Francji. „Pod względem podejścia do inwestorów to kraj numer jeden w Europie"
InPost podnosi wartość wydatków na francuskim rynku do 1,4 mld euro. Już wcześniej spółka była największym polskim inwestorem w tym kraju. Ogłoszenie nowych planów odbyło się podczas dorocznej…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Patentowa dominacja polskich uczelni. Nowe dane o innowacjach z nauki
Znamy najnowsze wyniki patentowania wynalazków przez uczelnie w Polsce. I pod względem przyznanych patentów, i nowych zgłoszeń patentowych nauka góruje nad firmami. Lider utrzymał pozycję, ale z…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dziura Orbána. W budżecie Węgier brakuje równowartości 3,5 mld zł
Prawie 290 mld forintów, które planował wydać w tym roku resort budownictwa, nie zostało uwzględnione w budżecie państwa. Przedstawiciele rządu Pétera Magyara mówią o kolejnym kukułczym jaju…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Beroud o kondycji PKP, liberalizacji kolei i gruntach. „Polska może stracić przewagę w transporcie z Chin"
Spółka PKP w 2025 r. odnotowała zysk w wysokości blisko 90 mln zł. Ponosi jednak straty ze sprzedaży. O kondycji spółki holdingowej i planach mówi prezes Alan Beroud. Rozmawiamy o sprzedaży…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Koniec z robotycznym głosem AI. Polska firma pokazała model, który potrafi szeptać i śpiewać
ElevenLabs chce, by sztuczna inteligencja przestała brzmieć jak maszyna. Podczas wystąpienia na ElevenSummit w Warszawie Mati Staniszewski pokazał zapowiedź nowego modelu v4, który ma mówić nie tylko…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rzecznik Finansowy: Banki nie powinny czekać, aż klienci stracą cierpliwość i pójdą do sądów (WYWIAD)
Czy czeka nas powtórka historii frankowiczów? Wyrok TSUE ws. kredytów konsumenckich to nowy rozdział w walce o darmowy kredyt. Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak ostrzega, że banki nie mogą już…
01.06.2026