Jest wyrok w sprawie Meta vs. KE. Sąd utrzymał decyzję Komisji dotyczącą Messengera

Unijny sąd wydał decyzję w sprawie sporu koncernu Meta z Komisją Europejską (KE). Chodzi o uznanie firmy za tzw. strażnika dostępu, a więc podmiot o szczególnych obowiązkach. Sąd częściowo uznał argumenty koncernu, ale podtrzymał decyzję Komisji w sprawie komunikatora Messenger.

Meta wniosła skargę do Sądu UE (niższej instancji Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu) po tym, jak we wrześniu 2023 r. KE uznała firmę i część świadczonych przez nią usług za tzw. strażników dostępu (ang. gatekeeper).

Jest to kategoria przewidziana w unijnym Akcie o rynkach cyfrowych (DMA), który ma ograniczyć dominującą pozycję największych platform cyfrowych. Za strażników dostępu uznawane są firmy przekraczające określone progi wpływu na unijny rynek i liczby użytkowników. DMA jest przedmiotem sporu między UE a obecną administracją USA. Strona amerykańska twierdzi, że unijne regulacje cyfrowe uderzają w amerykańskie big techy.

Meta w swojej skardze zwróciła się o unieważnienie decyzji KE o zakwalifikowaniu jako strażników dostępu dwóch usług koncernu: komunikatora Messenger oraz usługi handlowej online Marketplace.

Sąd UE przychylił się do argumentów Mety w sprawie tej drugiej usługi. Utrzymał natomiast decyzję w sprawie komunikatora. Od decyzji KE przysługuje odwołanie.

Unijny sąd uznał, że KE naruszyła prawo w swojej ocenie Marketplace, ponieważ nie uwzględniła zmian, które nastąpiły pod koniec lipca 2023 r. Wówczas platforma wprowadziła ograniczenie liczby ogłoszeń, które może opublikować jeden użytkownik. Zmiany te wyeliminowały kryterium stosowane przez Komisję do identyfikowania użytkowników biznesowych, a więc takich, którzy mają możliwość oferowania towarów lub usług innym konsumentom.

Komisja częściowo zmieniła swoją decyzję uznającą Metę za strażnika dostępu w sprawie Marketplace jeszcze przed wyrokiem Sądu UE, w kwietniu 2025 r.

„Z zadowoleniem przyjmujemy orzeczenie Sądu UE w sprawie Marketplace, które potwierdza, że ​​usługa w ogóle nie powinno zostać objęta tym oznaczeniem. Analizujemy orzeczenie Sądu w sprawie Messengera i rozważymy nasze opcje” – powiedział rzecznik firmy Meta, cytowany przez agencję Reuters.

Źródło: PAP/XYZ