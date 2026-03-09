JSW sprzeda spółki. Transakcja z ARP warta ponad miliard złotych

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu przedwstępną umowę sprzedaży dwóch spółek zależnych – PBSz i Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Wartość transakcji wynosi ponad miliard złotych, a część środków ma pomóc spółce w poprawie płynności finansowej i wypłacie wynagrodzeń.

Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży spółek Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) oraz Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) – wynika z raportu bieżącego opublikowanego w poniedziałek.

Łączna wartość transakcji wyniesie 1,066 mld zł. Z tej kwoty 274,4 mln zł dotyczy sprzedaży 95,81 proc. akcji PBSz, a 791,6 mln zł – 59,39 proc. udziałów JZR.

Zgodnie z ustaleniami ARP wypłaci wcześniej JSW zaliczkę w wysokości 400 mln zł, która zostanie przeznaczona m.in. na bieżącą działalność spółki oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Wstępne ceny sprzedaży mogą jeszcze zostać skorygowane. Po finalizacji transakcji JSW nie będzie już posiadać akcji PBSz, natomiast zachowa 1,01 proc. udziałów w JZR.

Sprzedaż elementem restrukturyzacji JSW

Zamknięcie transakcji będzie możliwe dopiero po spełnieniu kilku warunków formalnych. Wśród nich znajduje się zgoda prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zgoda ministra aktywów państwowych na rezygnację z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów JZR.

Spółka podkreśla, że sprzedaż aktywów jest częścią działań mających poprawić płynność finansową i ustabilizować sytuację ekonomiczną grupy. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na finansowanie bieżącej działalności.

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że od grudnia 2025 r. uczestniczy w pracach nad wypracowaniem trwałych rozwiązań dla JSW, które mają pomóc spółce wyjść z trudnej sytuacji spowodowanej długotrwałą dekoniunkturą na rynku węgla koksującego i koksu.

ARP wskazała również, że decyzja o wsparciu spółki została podjęta ze względu na strategiczne znaczenie JSW dla bezpieczeństwa państwa oraz ochronę około 30 tys. miejsc pracy w grupie kapitałowej.

ARP: wsparcie dla stabilizacji spółki

Według ARP zakup PBSz i JZR jest częścią porozumienia zawartego między JSW a instytucjami finansowymi tworzącymi konsorcjum kredytowe. Agencja zobowiązała się do nabycia tych aktywów, aby wesprzeć działania naprawcze spółki i jej restrukturyzację.

Stanowisko ARP S.A. w sprawie zaangażowania w proces stabilizacji JSW: https://t.co/isyLvxfBaq — Agencja Rozwoju Przemysłu (@AgencjaRozwoju) March 9, 2026

ARP podkreśliła, że PBSz i JZR pełnią kluczową rolę w technicznym zapleczu górnictwa. Spółki specjalizują się m.in. w robotach szybowych, remontach i modernizacjach oraz produkcji maszyn i urządzeń górniczych, a także w dzierżawie infrastruktury związanej z przeróbką mechaniczną węgla.

Wypłata 400 mln zł zaliczki przez ARP ma zapewnić JSW natychmiastowe wsparcie finansowe. Środki te mają zostać przeznaczone przede wszystkim na bieżącą działalność operacyjną, w tym wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Agencja zaznaczyła jednocześnie, że finalizacja transakcji będzie uzależniona od przedstawienia przez JSW długoterminowego planu restrukturyzacji, a część środków ze sprzedaży aktywów ma zostać przeznaczona na wcześniejszą spłatę zobowiązań wynikających z umowy finansowania.

Kredyt i zgoda banków na sprzedaż aktywów

W poniedziałek JSW poinformowała także o aneksie do umowy konsorcjalnej dotyczącej finansowania w formule sustainability-linked loan zawartej z instytucjami finansowymi. Aneks pozwala spółce na sprzedaż akcji PBSz i udziałów JZR na rzecz ARP.

Banki zgodziły się również na odroczenie rat kredytu przypadających w marcu i czerwcu do 31 sierpnia 2026 r., a także na czasowe zawieszenie obowiązku realizacji części celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Jednocześnie instytucje finansowe rozważą zwolnienie zabezpieczeń w postaci poręczenia JZR i zastawu na akcjach PBSz, pod warunkiem przedstawienia przez JSW długoterminowego planu restrukturyzacji oraz przeznaczenia części środków ze sprzedaży na wcześniejszą spłatę finansowania.

Konsorcjum finansujące kredyt z 2023 r. tworzą m.in. ARP, Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao, PKO BP, PZU, PZU Życie oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. Łączna wartość tego finansowania wynosi 1,65 mld zł, a termin spłaty zobowiązań wyznaczono na 28 grudnia 2030 r.

Źródło: PAP, ARP