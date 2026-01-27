JSW zawiesza rozmowy ze związkami po zmianie stanowiska negocjacyjnego

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zawiesił rozmowy ze stroną społeczną po tym, jak związki zawodowe zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne. Decyzja spółki wiąże się m.in. z wtorkową wizytą marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w Jastrzębiu-Zdroju.

Zawieszenie rozmów i reakcje związków

Zarząd JSW ogłosił we wtorek zawieszenie rozmów ze stroną społeczną. Jak podano w komunikacie, decyzja była spowodowana istotną zmianą stanowiska negocjacyjnego związków zawodowych, które powoływały się na medialne wypowiedzi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Związki zawodowe zapewniają, że przystąpiły do rozmów z własnym projektem porozumienia, ale zarząd odmówił dyskusji nad przedstawionymi propozycjami, co skutkowało przerwaniem spotkania. Według części związków decyzja zarządu była związana z wizytą Czarzastego w Jastrzębiu-Zdroju.

Na profilu Solidarności w JSW podano, że spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15 w obecności wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony. Pomimo dobrej woli strony społecznej i merytorycznego projektu porozumienia, zarząd przerwał negocjacje bez podania przyczyn.

Informacja z profilu JSW Związki w portalu FB.

Biuro prasowe JSW podkreśliło, że brak osiągnięcia porozumienia zmusza zarząd do analizowania alternatywnych form restrukturyzacji spółki. Równocześnie zapewniono, że spółka i Ministerstwo Aktywów Państwowych pozostają zdeterminowane w działaniach mających zabezpieczyć miejsca pracy i dalsze funkcjonowanie JSW.

Informacja ze strony JSW.

Według JSW zmiana stanowiska związków nastąpiła pomimo wcześniejszego zbliżenia stanowisk podczas rozmów z udziałem wiceministra Wrony. Spółka oceniła wtorkowe wydarzenia jako krok wstecz w procesie negocjacyjnym.

Spór o projekt porozumienia

Projekt porozumienia, przedstawiony przez zarząd pod koniec grudnia 2025 r., zakłada czasowe ograniczenie świadczeń pracowniczych w celu zmniejszenia kosztów pracy. Związki zawodowe sprzeciwiają się projektowi, wskazując, że oznacza on trzy lata obniżenia dochodów pracowników oraz ograniczenie ich ochrony.

Według wyliczeń związków, wdrożenie projektu mogłoby skutkować cięciami niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat. Plan przewiduje m.in. zawieszenie 14. pensji w latach 2025–2027, ograniczenie nagrody barbórkowej w 2026 r. do 30 proc. i jej brak w kolejnych latach, a także zawieszenie deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika oraz korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy w latach 2026–2028.

Zarząd JSW zaznacza, że przyjęcie porozumienia jest kluczowe dla pozyskania finansowania od państwowych i prywatnych instytucji, w tym pożyczki 2,9 mld zł z Funduszu Reprywatyzacji. Spółka podkreśla, że wdrożenie planu restrukturyzacji, w tym ograniczenie kosztów pracy, jest warunkiem uzyskania wsparcia finansowego.

Strona społeczna krytykuje projekt porozumienia i ocenia, że działania zarządu podważają rzeczywistą wolę prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego, który miałby chronić interesy pracowników i przyszłość spółki.

Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona określił poniedziałkowe rozmowy jako „finalną fazę negocjacji” i apelował o zachowanie poufności w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania.

Wizyta marszałka Sejmu i stanowisko polityków

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przyjechał do Jastrzębia-Zdroju we wtorek na zaproszenie Związku Zawodowego Górników w Polsce. W towarzystwie wiceministra energii Mariana Zmarzłego spotkał się z przedstawicielami spółki i związków.

Czarzasty wskazał na trudną sytuację JSW i konieczność przyspieszenia decyzji, zwracając uwagę na znaczenie węgla koksowego, ilość pracowników oraz wcześniejsze problemy w zarządzaniu spółką. Podkreślił również, że brak rozwiązania problemów JSW może skutkować utratą pracy i przychodów dla dziesiątek tysięcy osób w regionie.

Marszałek zadeklarował, że jeśli negocjacje zakończą się bez porozumienia, będzie dążył do ogólnopolskiej debaty w parlamencie w tej sprawie. Zaznaczył także konieczność powołania zespołu koordynującego działania między resortami, aby uniknąć rozstrzału kompetencji.

Czarzasty podkreślił, że jego celem jest reprezentowanie interesów pracowników i państwa, dbając o rzadkie w Europie zasoby węgla koksującego. Dodał, że Lewica będzie brała udział w dyskusjach dotyczących przyszłości spółki.

Tło finansowe i znaczenie spółki

JSW jest największym producentem węgla koksowego w UE i jednym z wiodących producentów koksu używanego w przemyśle stalowym. Spółka prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek, a 55,16 proc. akcji należy do Skarbu Państwa.

Po trzech kwartałach 2025 r. JSW miała stratę netto 2,9 mld zł, przy przychodach 7 mld zł i ujemnej EBITDA na poziomie 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale przychody wyniosły 2,3 mld zł, strata brutto ze sprzedaży 524 mln zł, a EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, przy stracie netto 794 mln zł.

Spółka podkreśla, że osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną jest kluczowe dla utrzymania ciągłości działalności i bezpieczeństwa miejsc pracy, a także dla pozyskania niezbędnego finansowania.

Źródło: PAP