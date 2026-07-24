Jurgen Klopp nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec

Były trener Liverpoolu i Borussi Dortmund Jurgen Klopp został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec – potwierdziła tamtejsza federacja piłkarska. Zastąpi on na tym stanowisku Juliana Nagelsmanna, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału mistrzostw świata.

Jurgen Klopp został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Na zdjęciu Bernd Neuendorf, prezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB), Jurgen Klopp, trener reprezentacji Niemiec, i Hans-Joachim Watzke, wiceprezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB). Fot. Markus Ulmer - GES Sportfoto/Getty Images

Klopp poniekąd wrócił z trenerskiej emerytury. Ostatnie dwa lata pełnił funkcję szefa ds. futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. Wcześniej Klopp prowadził takie zespoły jak: Liverpool w latach 2015–2024; Borussię Dortmund w latach 2008–2015 oraz FSV Mainz w latach 2001–2008.

Największy sukces Klopp osiągnął z angielską drużyną, z którą sięgnął po puchar Ligi Mistrzów w sezonie 2018–19. Udało mu się również przywrócić Liverpool na tron ligi angielskiej w sezonie 2019–20, zdobywając pierwsze mistrzostwo kraju dla tego klubu od 30 lat. W Niemczech wygrał z Borussią Dortmund ligę dwukrotnie – w sezonach 2010–11 oraz 2011–12, a także dotarł z drużyną do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2012–13, który przegrał z Bayernem Monachium.

Przed nim jest teraz niełatwe zadanie. Ostatnimi czasy reprezentacja Niemiec gra poniżej oczekiwań kibiców. Na ostatnim mundialu drużyna odpadła na etapie 1/16 przegrywając w konkursie rzutów karnych z Paragwajem (1:1, 3:4 w karnych). Na Euro 2024 Niemcy odpadli w ćwierćfinale z późniejszym triumfatorem rozgrywek Hiszpanią przegrywając 1:2, a na mistrzostwach świata w Katarze w 2022 r. reprezentacja nie wyszła z grupy.

Źródło: XYZ, PAP