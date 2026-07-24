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24.07.2026 11:45

Jurgen Klopp nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec

Były trener Liverpoolu i Borussi Dortmund Jurgen Klopp został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec – potwierdziła tamtejsza federacja piłkarska. Zastąpi on na tym stanowisku Juliana Nagelsmanna, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału mistrzostw świata.

Konferencja niemieckiego związku piłki nożnej, na której Jurgen Klopp został przedstawiony jako nowy selekcjoner
Jurgen Klopp został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Na zdjęciu Bernd Neuendorf, prezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB), Jurgen Klopp, trener reprezentacji Niemiec, i Hans-Joachim Watzke, wiceprezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB). Fot. Markus Ulmer - GES Sportfoto/Getty Images

Klopp poniekąd wrócił z trenerskiej emerytury. Ostatnie dwa lata pełnił funkcję szefa ds. futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. Wcześniej Klopp prowadził takie zespoły jak: Liverpool w latach 2015–2024; Borussię Dortmund w latach 2008–2015 oraz FSV Mainz w latach 2001–2008.

Największy sukces Klopp osiągnął z angielską drużyną, z którą sięgnął po puchar Ligi Mistrzów w sezonie 2018–19. Udało mu się również przywrócić Liverpool na tron ligi angielskiej w sezonie 2019–20, zdobywając pierwsze mistrzostwo kraju dla tego klubu od 30 lat. W Niemczech wygrał z Borussią Dortmund ligę dwukrotnie – w sezonach 2010–11 oraz 2011–12, a także dotarł z drużyną do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2012–13, który przegrał z Bayernem Monachium.

Przed nim jest teraz niełatwe zadanie. Ostatnimi czasy reprezentacja Niemiec gra poniżej oczekiwań kibiców. Na ostatnim mundialu drużyna odpadła na etapie 1/16 przegrywając w konkursie rzutów karnych z Paragwajem (1:1, 3:4 w karnych). Na Euro 2024 Niemcy odpadli w ćwierćfinale z późniejszym triumfatorem rozgrywek Hiszpanią przegrywając 1:2, a na mistrzostwach świata w Katarze w 2022 r. reprezentacja nie wyszła z grupy.

Źródło: XYZ, PAP

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