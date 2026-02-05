Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
05.02.2026 20:58

Kanada bez obowiązku pełnej elektryfikacji aut. Ale z miliardowym wsparciem dla branży

Premier Kanady Mark Carney ogłosił w czwartek rezygnację z obowiązkowej pełnej elektryfikacji pojazdów do 2035 r. Jednocześnie zapowiedział duże inwestycje mające wspierać transformację sektora motoryzacyjnego.

Premier Kanady Mark Carney w czwartek odwołał obowiązek, aby wszystkie pojazdy sprzedawane w kraju były elektryczne do 2035 r. Decyzja ta oznacza odejście od założeń poprzednika, Justina Trudeau, który wprowadził wymóg, aby w 2026 r. 20 proc. sprzedawanych samochodów było elektrycznych, 60 proc. do 2030 r., a 100 proc. do 2035 r.

Premier zapowiedział jednak ambitne cele sprzedaży: 75 proc. pojazdów elektrycznych do 2035 r. i 90 proc. do 2040 r. Global Automakers of Canada, branżowa organizacja producentów, pochwaliła decyzję Carney’ego. Jej zdaniem zapewnia ona większą przejrzystość planów rządu, w tym zaangażowanie w rozwój sieci ładowania.

Carney zaznaczył, że kanadyjska branża motoryzacyjna musi być gotowa na przyszłość z dominacją pojazdów elektrycznych, ale także na wyzwania wynikające z ceł wprowadzonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa, które utrudniają produkcję transgraniczną.

Miliony na wsparcie elektromobilności

Plan Carney’ego przewiduje subwencję w wysokości 5 tys. dolarów kanadyjskich dla osób kupujących pojazd elektryczny, 1,5 mld dol. kanad. na rozbudowę infrastruktury ładowania oraz 3 mld dol. kanad. na wsparcie przemysłu w adaptacji, rozwoju i ekspansji na nowe rynki.

Kanadyjska branża motoryzacyjna zatrudnia około pół miliona osób, a obawy o jej przyszłość wzrosły po powrocie Trumpa do władzy. Prezydent USA utrzymuje stanowisko, że chce, aby pojazdy były produkowane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Carney zaznaczył, że bliska współpraca gospodarek USA i Kanady w sektorze motoryzacyjnym stała się poważnym zagrożeniem. Podkreślił, że części samochodowe przekraczają granicę kanadyjsko-amerykańską nawet osiem razy podczas produkcji, a wprowadzone przez Trumpa cła – 25 proc. na komponenty spoza USA – utrudniają integrację produkcyjną. Kanada uważa je za naruszenie umowy USMCA, której rewizja planowana jest na ten rok.

Budowa krajowego łańcucha produkcji EV

Carney zaznaczył, że celem rządu jest usuniecie wszystkich ceł w sektorze motoryzacyjnym, ale jednocześnie przemysł musi przygotować się do produkcji w pełni krajowej. Kanada posiada duże złoża minerałów krytycznych do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych i planuje rozwój całego łańcucha – od wydobycia, przez przetwarzanie, po produkcję baterii samochodowych.

Premier podkreślił, że transformacja branży jest niezbędna dla utrzymania konkurencyjności i bezpieczeństwa gospodarki. Dodał również, że pomimo zmian w polityce klimatycznej, Kanada pozostaje liderem w walce ze zmianami klimatu.

Źródło: AFP

Premier Kanady MarkCarney w Davos
Na zdjęciu premier Kanady Mark Carney w Davos, 20 stycznia 2026 r. Carney zaznaczył, że celem rządu jest usuniecie wszystkich ceł w sektorze motoryzacyjnym, ale jednocześnie przemysł musi przygotować się do produkcji w pełni krajowej. Fot. PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER
