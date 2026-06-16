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NEWSROOM XYZ
16.06.2026 07:30

Kanada podpisała pierwszą umowę ws. SAFE. Polska zamówiła sprzęt łączności taktycznej

Polska firma Enamor International podpisała z Marconi Technologies umowę na dostawę sprzętu łącznościowego dla polskiego wojska. To pierwsza kanadyjska umowa w ramach programu SAFE.

Zamówienie, jak tłumaczy premier Mark Carney, warte jest 10 mln dolarów. Dotyczy sprzętu łączności taktycznej dla dowództwa sił cyberobrony polskiej armii. Dostawy, które zrealizują polska i kanadyjska firma, ruszą w 2026 r. i potrwają do 2030 r. Jak dodaje szef kanadyjskiego rządu, „takich porozumień będzie więcej".

Szef rządu poinformował o transakcji podczas szczytu G7 we francuskim Evian na spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Antoniem Costą. Rozmowa dotyczyła rozszerzania współpracy między Kanadą a UE.

W poniedziałek bowiem Rada UE zatwierdziła umowę z tym północnoamerykańskim krajem, dotyczącą udziału kanadyjskich firm w SAFE. Państwa europejskie będą mogły więc wspólnie realizować projekty obronne. Kanadyjskie firmy zaś będą mogły brać udział w zamówieniach rządowych w ramach tego programu obronnościowego.

Zdaniem Ursuli von der Leyen „Kanada jest naprawdę najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów". Szefowa KE dodała, że obecnie UE i Kanada współpracują w sprawach handlu cyfrowego, surowców krytycznych i obrony i energii. „Nasz następny szczyt (...) w Kanadzie będzie istotnym kamieniem milowym w partnerstwie, które jest coraz głębsze i coraz szersze" – zauważyła.

Premier Kanady Mark Carney na szczycie G7
Kanada podpisała pierwszą umowę w ramach SAFE. Firma Marconi dostarczy Polsce sprzęt łączności. Fot. THE CANADIAN PRESS/Christopher Katsarov Dostawca: PAP/PA
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