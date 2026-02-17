Kanada rozmawia z Wielką Brytanią o nowym sojuszu gospodarczym. Media: to próba budowy bloku antytrumpowskiego

Premier Kanady Mark Carney rozmawiał z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem o porozumieniu z UE i Partnerstwem Transpacyficznym. To, jak twierdzą niektóre media, próba zbudowania dużego, „antytrumpowskiego bloku gospodarczego”.

Rozmowy, jak wynika z komunikatu rządowego, dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej i obronnej między Kanadą a Wielką Brytanią. Chodzi m.in. o własną infrastrukturę AI oraz minerały krytyczne.

Część mediów uważa jednak, że rozmowy dotyczyły także nowej inicjatywy premiera Kanady. Chce on bowiem stworzyć wspólny blok gospodarczy UE i krajów Indo-Pacyfiku, należących do Partnerstwa Transpacyficznego. Jak twierdzi „Politico”, w styczniu Carney nazwał ten nowy sojusz „antytrumpowskim”. Wpisuje się to w strategię szefa kanadyjskiego rządu, który przeciwstawia się naciskom Trumpa, a także mówił w Davos, że sojusz średnich państw jest w stanie powstrzymać zapędy najsilniejszych mocarstw.

Premier Kanady już na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos mówił o próbach „budowania mostów” między tymi dwoma blokami gospodarczymi. Rozmowy trwają już od lutego. Zdaniem rozmówców portalu „dyskusje są owocne i przynoszą rezultaty”.

Rozmowy potwierdzają zarówno urzędnicy UE, choć – według nich – nie są one priorytetowe. Nowe porozumienie poparły jednak już brytyjskie i niemieckie organizacje gospodarcze.

Partnerstwo Transpacyficzne to porozumienie między Kanadą a dziesięcioma innymi krajami regionu Indo-Pacyfiku: Australią, Brunei, Chile, Japonią, Malezją, Meksykiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem. W grudniu 2024 r. dołączyła do niego Wielka Brytania. Razem z krajami UE to łącznie ponad 1,5 mld konsumentów.

