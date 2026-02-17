Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.02.2026
NEWSROOM XYZ
17.02.2026 07:04

Kanada rozmawia z Wielką Brytanią o nowym sojuszu gospodarczym. Media: to próba budowy bloku antytrumpowskiego

Premier Kanady Mark Carney rozmawiał z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem o porozumieniu z UE i Partnerstwem Transpacyficznym. To, jak twierdzą niektóre media, próba zbudowania dużego, „antytrumpowskiego bloku gospodarczego”.

Rozmowy, jak wynika z komunikatu rządowego, dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej i obronnej między Kanadą a Wielką Brytanią. Chodzi m.in. o własną infrastrukturę AI oraz minerały krytyczne.

Część mediów uważa jednak, że rozmowy dotyczyły także nowej inicjatywy premiera Kanady. Chce on bowiem stworzyć wspólny blok gospodarczy UE i krajów Indo-Pacyfiku, należących do Partnerstwa Transpacyficznego. Jak twierdzi „Politico”, w styczniu Carney nazwał ten nowy sojusz „antytrumpowskim”. Wpisuje się to w strategię szefa kanadyjskiego rządu, który przeciwstawia się naciskom Trumpa, a także mówił w Davos, że sojusz średnich państw jest w stanie powstrzymać zapędy najsilniejszych mocarstw.

Premier Kanady już na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos mówił o próbach „budowania mostów” między tymi dwoma blokami gospodarczymi. Rozmowy trwają już od lutego. Zdaniem rozmówców portalu „dyskusje są owocne i przynoszą rezultaty”.

Rozmowy potwierdzają zarówno urzędnicy UE, choć – według nich – nie są one priorytetowe. Nowe porozumienie poparły jednak już brytyjskie i niemieckie organizacje gospodarcze.

Partnerstwo Transpacyficzne to porozumienie między Kanadą a dziesięcioma innymi krajami regionu Indo-Pacyfiku: Australią, Brunei, Chile, Japonią, Malezją, Meksykiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem. W grudniu 2024 r. dołączyła do niego Wielka Brytania. Razem z krajami UE to łącznie ponad 1,5 mld konsumentów.

Źródło: PAP

„Der Spiegel” o wystąpieniu premiera Kanady: Wizja Zachodu, na którą czekał świat
Premier Kanady MarkCarney w Davos
Premier Kanady próbuje stworzyć antytrumpowski blok gospodarczy. Fot. PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
We Francji oficjalnie nikt nie mówi o rasie, bo laïcité – laickość – ma być remedium na podziały
Kolor skóry i kod pocztowy działają jak niewidoczne filtry. Decydują o tym, kto dostaje mieszkanie, kto trafia do prywatnej szkoły, a kto do tzw. brudnych zawodów. Dziś to właśnie politycy, a nie sondaże, odsłaniają ten mechanizm – każdy na swój sposób. Niektórzy przekuwają go na narrację o zagrożeniu, inni usiłują go nazwać i zwalczać – ale żadna strona sceny politycznej nie jest od tego zjawiska wolna i nie ma pomysłu, jak to zmienić.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rusza Ramadan. Czy może na nim zarobić polski sektor spożywczy?
Dziś rozpoczął się muzułmański Ramadan. Paradoksalnie trzydziestodniowy post jest okresem wzrostu konsumpcji, co stwarza szansę dla polskich eksporterów żywności. Firmy powinny zacząć działać natychmiast.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Ukraińcy zawstydzili NATO walką z pomocą dronów? „Rzeczywistość jest inna niż clickbaitowe tytuły”
Ukraińscy żołnierze uchodzą za mistrzów wykorzystywania dronów. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że w znaczący sposób przewyższyli sprawnością żołnierzy wojsk NATO, czego dowiodły ćwiczenia w Estonii. Czy to prawda?
17.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Bruksela ostrzega Kreml: UE szykuje nowe sankcje po ustaleniach w sprawie śmierci Nawalnego
Sprawa śmierci Aleksieja Nawalnego znów trafia na szczyt europejskiej agendy – i to w momencie, gdy UE negocjuje przyszłość wsparcia dla Ukrainy i swoją rolę w relacjach z USA. Nowe ustalenia toksykologiczne stają się argumentem dla zwolenników twardej linii wobec Rosji, którzy wzywają do rozszerzenia sankcji i personalnej odpowiedzialności rosyjskich elit.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Od fabryki amunicji do kosmosu. Gdzie sektor państwowy i prywatny mogą połączyć siły?
Armia i technologie rozwijane na jej potrzeby od dekad stanowiły jeden z głównych impulsów cywilizacyjnych. Dziś, w warunkach niestabilnego otoczenia bezpieczeństwa, rozwój ten nie może odbywać się w izolacji od sektora cywilnego. Współdziałanie nie jest już opcją – jest warunkiem skuteczności.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Francja jak Polska lat 90.? Co cztery minuty znika samochód
W Polsce lat 90. kradzież samochodu była niemal symbolem transformacji: giełdy, „dziuple”, eksport na Wschód, mafijne szlaki przez porty i granice. Dziś podobne zjawiska wracają – tyle że w cyfrowym wydaniu – nad Sekwaną.
14.02.2026