KE chce zaostrzyć wymogi dotyczące posiadania dronów. Przewiduje rejestrację sprzętu

Osoby posiadające drony może czekać duża zmiana. Zgodnie z opublikowaną przez Komisję Europejską zapowiedzią ustawodawca chce zaostrzyć przepisy dotyczące bezzałogowych maszyn.

Jeden z punktów propozycji przewiduje konieczność rejestracji drona. Jeżeli ktoś nie zgłosi posiadanego sprzętu, nie będzie mógł go uruchomić. Ponadto KE chce zachęcić państwa członkowskie go wykorzystania sieci 5G do wykrywania i śledzenia bezzałogowców.

Jak wskazano w dokumencie KE, do końca 2024 r. liczba zarejestrowanych operatorów dronów w UE przekroczyła dwa miliony. To o 20 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła liczba niezarejestrowanych maszyn. W ocenie KE zwiększa to ryzyko niewłaściwego wykorzystania bezzałogowców, m.in. do działań hybrydowych prowadzonych przez wrogo nastawione państwa.

Obecnie obowiązujące prawo wymaga rejestracji każdego drona ważącego powyżej 250 g oraz każdego, który posiada kamerę. KE do III kw. 2026 r. ma zaproponować pakiet przepisów, w którym znajdzie się zapis obniżający kryterium wagowe do 100 g.

Źródło: XYZ/PAP

Na zdjęciu ręka trzymająca niewielkiego drona
Komisja Europejska chce zaostrzyć przepisy dotyczące rejestracji dronów. Fot. Getty Image
