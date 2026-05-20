20.05.2026

KE i Ukraina podpisały porozumienie. To pierwszy krok do wypłaty 90 mld euro wsparcia

Komisja Europejska w środę w Brukseli podpisała z Ukrainą porozumienie, które otwiera drogę do uruchomienia kolejnej transzy makrofinansowej pomocy dla Kijowa, w wysokości 3,2 mld euro. To część uzgodnionej w grudniu ub.r. pożyczki dla Ukrainy opiewającej na 90 mld euro.

Dokument został podpisany przez komisarza Valdisa Dombrovskisa w imieniu Komisji Europejskiej i stanowi podstawę dla wypłat kolejnych rat wsparcia finansowego dla Ukrainy. Wcześniej, jak podała KE, jego założenia zostały formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie 18 maja.

Wypłata pierwszej transzy w wysokości 3,2 mld euro ma nastąpić w II kw. 2026 r. Kolejne przelewy są uzależnione od zmian, jakich ma dokonać Ukraina. Chodzi tu m.in. o  utrzymanie skutecznych mechanizmów demokratycznych, praworządność, walkę z korupcją oraz poszanowanie praw człowieka.

Dokument przewiduje także szczegółowe warunki polityczne związane z reformami fiskalnymi. Wśród nich znajdują się działania w trzech obszarach: dochodów, poprawy efektywności wydatków publicznych oraz modernizacji systemu zarządzania finansami publicznymi. Do warunków pierwszej wypłaty zaliczono m.in. prace nad opodatkowaniem dochodów z platform cyfrowych, rozwój strategii inwestycji publicznych oraz aktualizację ukraińskiego kodeksu celnego.

Choć pełen pakiet pożyczki został ustalony przez KE i większość państw członkowskich pod koniec 2025 r., to uruchomienie tego programu było blokowane przez rząd Węgier. Po zmianie władzy w tym kraju nowy premier Peter Magyar zapowiedział, że poprze wypłatę pieniędzy dla Ukrainy w zamian za wznowienie tranzytu rosyjskiej ropy przez rurociąg Przyjaźń, co też się stało i na czym skorzystała też Słowacja.

Decyzję za Magyara pośrednio podjął jednak jego poprzednik, Viktor Orban, który nie stawił się na szczycie Rady Europejskiej 23-24 kwietnia i nie zgłosił swojego weta, czym pozwolił państwom Unii na jednomyślne zgodzenie się na udzielenie pożyczki Kijowowi.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu flagi Ukrainy i Unii Europejskiej. Fot. GoodLifeStudio/Getty Images
