21.02.2026 07:38

KE oczekuje od Węgier respektowania porozumienia w sprawie 90 mld euro dla Ukrainy

Komisja Europejska przypomina o jednomyślnym uzgodnieniu wsparcia dla Kijowa. Budapeszt zapowiada blokadę pożyczki, jeśli nie zostanie wznowiony tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń.

Komisja Europejska oczekuje, że wszystkie państwa Unii Europejskiej dotrzymają politycznego porozumienia dotyczącego wsparcia finansowego dla Ukrainy. Taką deklarację złożyła rzeczniczka Paula Pinho. To odpowiedź na zapowiedź władz w Budapeszcie, które grożą zablokowaniem 90 mld euro pożyczki dla Kijowa.

Jednomyślne ustalenia Rady Europejskiej

Podczas grudniowego szczytu Rady Europejskiej przywódcy państw UE osiągnęli jednomyślne porozumienie. Uzgodniono przekazanie 90 mld euro wsparcia budżetowego i wojskowego dla Ukrainy w ciągu dwóch lat. Na tej podstawie 14 stycznia Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych.

Rzeczniczka podkreśliła, że choć nie wszystkie państwa będą uczestniczyć w samej pożyczce, to zobowiązania polityczne pozostają w mocy.

Węgry grożą blokadą

Węgry, razem z Czechami i Słowacją, nie zamierzają brać udziału w finansowaniu pożyczki. Mimo to Budapeszt zapowiedział jej blokowanie. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto poinformował w serwisie X, że decyzja będzie obowiązywać do czasu wznowienia dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

Ropociąg został uszkodzony 27 stycznia w wyniku rosyjskich ataków. Wstrzymano wtedy tranzyt ropy przez terytorium Ukrainy do Węgier i Słowacji. Władze w Budapeszcie oskarżyły Kijów o celowe wstrzymanie przesyłu.

Szijjarto twierdzi, że Ukraina narusza umowę stowarzyszeniową z UE. Według niego działania Kijowa mają wpływać na rynek paliw i sytuację przed wyborami na Węgrzech.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i kolejne kroki

W lutym Parlament Europejski zatwierdził pożyczkę dla Ukrainy podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Teraz dokument musi zostać formalnie przyjęty przez państwa członkowskie w Radzie UE. Po zakończeniu procedury Komisja Europejska będzie mogła wypłacić pierwszą transzę na początku drugiego kwartału.

Środki zostaną pozyskane przez Komisję na rynkach kapitałowych. Spłata pożyczki ma nastąpić po uzyskaniu przez Ukrainę reparacji wojennych od Rosji. Do tego czasu rosyjskie aktywa w UE pozostaną zamrożone.

Źródło: PAP

Węgry i Słowacja odcięte od ropy
Premier Węgier Viktor Orban na tle flag Unii Europejskiej
Premier Węgier Viktor Orban na tle flag Unii Europejskiej Fot. EPA/OLIVIER MATTHYS
