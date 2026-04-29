KE: Polska robi za mało, by przywrócić Odrę do życia. Wszczęto postępowanie o naruszenie prawa UE

Komisja Europejska (KE) poinformowała w środę o uruchomieniu wobec Polski postępowania o naruszenie prawa UE. W ocenie Komisji państwo nie podjęło wystarczających działań, by przywrócić Odrę do życia po katastrofie naturalnej z 2022 r.

„Stan zbiorników, siedlisk i gatunków wodnych w Polsce ulega systematycznemu pogorszeniu, czego przykładem jest toksyczny zakwit glonów w Odrze latem 2022 r., który spowodował masowe śnięcie ryb" – podała KE w komunikacie.

Polska została wezwana do usunięcia uchybień przeciwko czterem unijnym dyrektywom. Jeśli rząd nie odpowie na zastrzeżenia KE, Polska może zostać pozwana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Według KE Polska, nie podejmując wystarczających działań naprawczych w sprawie Odry, łamie zapisy ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych oraz dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Ponadto Polska nie spełniła również wymogów dotyczących przeprowadzenia odpowiedniej oceny wpływu planu na obszary Natura 2000, która opierałaby się na aktualnych danych.

Polskie władze mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez KE. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi KE może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Następnym krokiem byłoby pozwanie Polski do TSUE.

KE uważa, że Polska robi za mało w sprawie Odry

W 2022 r. z powodu zakwitu „złotych alg” w Odrze zginęło życie wodne na 500-kilometrowym odcinku rzeki, w tym ponad 360 ton ryb.

KE przypomniała, że głównymi przyczynami intensywnego zakwitu wody są wysokie zasolenie i wysokie stężenie składników odżywczych. W ocenie KE Polska nie poradziła sobie z tymi zjawiskami, jeśli chodzi o Odrę. W efekcie latem 2024 r. ponownie znaleziono ponad 100 ton martwych ryb w dorzeczu Odry. Według KE „złote algi” nadal występują w tym rejonie, a zasolenie wody pozostaje wysokie.

Komisja wytknęła także polskim władzom, że te zezwoliły na zrzuty słonych wód do rzeki, mimo znanego negatywnego wpływu takich zrzutów na stan wód.

– Działania podjęte przez Polskę były niewystarczające, aby odwrócić proces pogarszania się stanu wód i zapewnić osiągnięcie ich dobrego stanu. Polska nie podjęła również niezbędnych środków w celu zapewnienia odbudowy chronionych siedlisk i gatunków występujących wzdłuż rzeki, takich jak ryby różanka czy koza pospolita – wskazano w komunikacie KE.

Zauważyła też, że Polska przyjęła plan gospodarowania wodami w dorzeczu bez uwzględnienia katastrofy naturalnej z lata 2022 r. i jej skutków.

Tymczasem Odra jest kluczową drogą wodną w Europie Środkowej i umożliwia korzystanie z szerokiego zakresu usług ekosystemowych, takich jak rybołówstwo, woda pitna, rekreacja i turystyka – uważa Komisja.

Źródło: PAP