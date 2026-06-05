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NEWSROOM XYZ
05.06.2026 13:50

KE pozytywnie odebrała list Zełenskiego do Putina. „Oznacza gotowość do zawieszenia broni"

Komisja Europejska pozytywnie odebrała list prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, skierowany do przywódcy Rosji Władimira Putina, uznając go za kolejny dowód gotowości Kijowa do prowadzenia negocjacji pokojowych oraz wdrożenia zawieszenia broni

– Widzieliśmy list prezydenta Zełenskiego. To kolejne wezwanie skierowane do Rosji, aby zakończyła swoją nielegalną wojnę – powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper podczas briefingu prasowego w Brukseli.

Jak podkreśliła, Ukraina od dawna opowiada się za bezwarunkowym zawieszeniem broni i konsekwentnie demonstruje gotowość do podjęcia rozmów pokojowych. – Z naszej strony z zadowoleniem przyjmujemy wezwanie prezydenta Zełenskiego do bezpośrednich negocjacji, a także apel o zawieszenie broni – zaznaczyła.

Przypomniała jednocześnie, że Rosja, rozpoczynając pełnowymiarową inwazję, zakładała szybkie zwycięstwo.

– Putin spodziewał się zdobyć Kijów w ciągu trzech dni, tymczasem agresja Rosji trwa już niemal pięć lat – powiedziała. Odnosząc się do sytuacji na froncie, wskazała, że rzeczywistość odbiega od narracji prezentowanej przez Kreml. Według niej Rosja nie osiągnęła zakładanych celów strategicznych, a jej postępy terytorialne pozostają ograniczone. – Rzeczywistość stoi w wyraźnej sprzeczności z tym, co mówi Putin. Moskwa poniosła porażkę na wszystkich polach – oceniła.

Zełenski zaproponował zakończenie wojny i spotkanie z Putinem

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował otwarty list do rosyjskiego przywódcy. Wskazał w nim, że Rosjanie „nie lubią naszych dronów i pocisków, nie lubią niedoborów benzyny i stale rosnących cen, nie lubią ciągłych ograniczeń".

„Nie podoba im się twój zamiar rozpoczęcia drugiej fali mobilizacji w celu rozszerzenia wojny w inny kierunek na Ukrainie lub użycia jej przeciwko innym krajom sąsiadującym z Rosją. Nie podoba im się to, że nie widać końca twojej wojny" – napisał Zełenski. Wskazał też, że jednak zależy mu przede wszystkim na Ukraińcach. Dodał, że Ukraina nie chce permanentnej wojny, dlatego proponuje jej zakończenie.

„Trzeba to zrobić uczciwie, z godnością i z gwarancjami, że wojna nie zostanie rozpalona. (...) Ukraina proponuje zakończenie tej wojny poprzez bezpośrednie zaangażowanie między nami – a tobą. Proponuję spotkanie" – napisał Zełenski.

Jak zaznaczył, Ukraina jest gotowa na pełne zawieszenie broni na czas negocjacji. Jest to standardowa praktyka, a obecne wydarzenia w Iranie tylko wzmacniają ten punkt.

Źródło: PAP, XYZ

unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Na zdjęciu unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
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