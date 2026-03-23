KE: umowa UE-Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja 2026 r.

Umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja 2026 r. – podała w poniedziałek Komisja Europejska. Jak przekazała, państwa członkowskie zostały o tym poinformowane.

Kraje UE przyjęły umowę na początku stycznia, przy sprzeciwie m.in. Polski i Francji. 17 stycznia porozumienie zostało podpisane w stolicy Paragwaju, Asuncion.

Dokument musi zostać jeszcze przegłosowany przez Parlament Europejski, który skierował jednak sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co opóźnia procedurę.

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo protestów rolników, przede wszystkim we Francji i w Polsce.

Źródło: PAP

Czytaj także: Rząd nie wyklucza złożenia skargi na umowę z Mercosur do TSUE