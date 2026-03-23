23.03.2026

KE: umowa UE-Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja 2026 r.

Umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja 2026 r. – podała w poniedziałek Komisja Europejska. Jak przekazała, państwa członkowskie zostały o tym poinformowane.

Kraje UE przyjęły umowę na początku stycznia, przy sprzeciwie m.in. Polski i Francji. 17 stycznia porozumienie zostało podpisane w stolicy Paragwaju, Asuncion.

Dokument musi zostać jeszcze przegłosowany przez Parlament Europejski, który skierował jednak sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co opóźnia procedurę.

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo protestów rolników, przede wszystkim we Francji i w Polsce.

Źródło: PAP

Czytaj także: Rząd nie wyklucza złożenia skargi na umowę z Mercosur do TSUE

Na zdjęciu unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Społecznie zaangażowane abstrakcje w MSN: Jarema, Mehretu i Tran
W świecie biznesu CSR i ESG, a w świecie sztuki forma, materia i symbol to sposoby sygnalizowania i reagowania na kwestie ważne społecznie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawy trzech artystek, dla których abstrakcja i zaangażowanie to wspólne mianowniki twórczości.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła spadki na warszawskiej giełdzie. Akcje PGE straciły ponad 8 proc., wyraźnie zniżkowały też notowania Budimexu, Kruka i Aliora. Spośród spółek WIG20 tylko Żabka i CD Projekt zdołały zakończyć tydzień z mocnym wzrostem.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Państwowy fundusz inwestuje w Mewo. Ponad 62 mln zł dla morskiej firmy badawczej
Firma Mewo pozyskała miliony od państwowego funduszu Vinci z Grupy BGK na rozwój. Spółka ma plany ekspansji wykraczające poza Europę. Spore nadzieje ma również inwestor.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowa nazwa, „praca, płaca i mieszkanie" na kongresie Polski 2050. Czy partia po przejściach ma szansę na przejęcie inicjatywy?
Polska 2050 szoruje po sondażowym dnie i próbuje wyjść z głębokiego kryzysu pod nowym przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Partia zaprezentowała hasła-klucze skierowane do etatowej klasy średniej i zarazem przyjmuje ostrzejszy kurs wobec własnych koalicjantów. Warszawski kongres miał stanowić symboliczne odcięcie się od niedawnych wizerunkowych porażek ugrupowania.
21.03.2026