Rząd nie wyklucza złożenia skargi na umowę z Mercosur do TSUE

Nie wykluczamy złożenia skargi na Mercosur do TSUE, ale to jest decyzja rządu polskiego a nie pojedynczego ministra – poinformował w sobotę w RMF FM minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W piątek uchwałę wzywającą gabinet premiera Donalda Tuska do zaskarżenia umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur do europejskiego trybunału przyjął Sejm.

– Skierowałem właściwe pismo do ministrów, którzy odpowiadają za umowy handlowe, relacje handlowe i jest to przedmiotem analizy w tych ministerstwach. Nie wykluczamy złożenia tej skargi, ale to jest decyzja rządu polskiego, a nie pojedynczego ministra – powiedział Krajewski. Szef resortu rolnictwa zaprzeczył, że czas na złożenie skargi do TSUE minął.

– To fake news – zapewnił Krajewski. Dodał, że czas na zaskarżenie liczony jest od opublikowania tej umowy w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. – To było 27 lutego i od tego jest 60 dni na to, aby te skargę wnieść – powiedział minister.

17 stycznia br. przedstawiciele Unii Europejskiej i państw Mercosuru podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową. Zgodę na to 9 stycznia wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Umowa o partnerstwie musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.

21 stycznia br. Parlament Europejski skierował wniosek o zbadanie jej zgodności z unijnymi traktatami do Trybunału Sprawiedliwości UE. Opóźni to głosowanie nad zatwierdzeniem umowy o co najmniej kilkanaście miesięcy.

27 lutego br. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że KE rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego z państwami Mercosuru. Zgodnie z unijnymi traktatami umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski. Wcześniej umowę zatwierdził parlament Urugwaju, a następnie Argentyny.

Sejm w piątek przyjął uchwałę w której wezwał rząd do zaskarżenia umowy z Merocosurem do TSUE. „Umowa ta może prowadzić do zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, w szczególności w sektorze rolnym i przetwórczym, oraz do osłabienia ochrony konsumentów i standardów środowiskowych w Unii Europejskiej” – czytamy w uchwale.

Izba niższa zawnioskowała do Rady Ministrów o wniesienie skargi do TSUE w imieniu Polski, niezależnie od skargi złożonej przez Parlament Europejski. Za przyjęciem uchwały zagłosowało jednogłośnie 424 posłów.

Źródło: PAP