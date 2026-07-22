KE warunkowo zgodziła się na fuzję Paramount z Warner Bros. Discovery

Komisja Europejska zgodziła się w środę warunkowo na przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego Warner Bros. Discovery, właściciela stacji TVN, przez koncern Paramount Skydance. Zatwierdzenie jest uzależnione od wywiązania się z zobowiązań złożonych przez Paramount, a które dotyczą dystrybucji filmów – zaznaczyła KE.

Na zdjęciu warszawska siedziba koncernu Warner Bros. Discovery. Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

KE przeprowadziła kontrolę antymonopolową, w ramach której badała, czy transakcja o wartości 110 mld dolarów nie doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności na unijnym rynku.

W ramach zaproponowanych przez Paramount ustępstw koncern ma m.in. w ciągu 13 miesięcy sprzedać udziały w United International Pictures, poprzez który koncerny Paramount i Universal dystrybuują filmy do kin. KE doszła do wniosku, że gdyby filmy Warner Bros. również były dystrybuowane za pośrednictwem United International Pictures, rodziłoby to ryzyko monopolu na unijnym rynku.

Obecnie w portfolio Paramount znajdują się m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV i platforma Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — Grupę TVN.

Zielone światło na przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance wydał już resort sprawiedliwości USA. W poniedziałek sąd federalny w Oakland zawiesił tę transakcję do 3 sierpnia. Tego dnia odbędzie się rozprawa, podczas której sędzia rozstrzygnie, czy finalizacja transakcji powinna zostać opóźniona na czas trwania postępowania sądowego. Takie postępowanie może zająć wiele miesięcy.

W USA fuzję obu koncernów medialnych chce zablokować koalicja 12 prokuratorów generalnych amerykańskich stanów, której przewodzi Kalifornia. W pozwie wskazano, że połączona grupa mogłaby uzyskać zbyt silną pozycję na rynku filmowym i telewizyjnym, co mogłoby przełożyć się na wyższe ceny i ograniczenie konkurencji. Ponadto prokuratura chce wstrzymania finalizacji przejęcia do czasu zakończenia procesu.

Przeciwko przejęciu wystąpił również amerykański związek zawodowy scenarzystów Writers Guild of America. Organizacja argumentuje, że koncentracja rynku ograniczy możliwości zawodowe scenarzystów filmowych i telewizyjnych w całych Stanach Zjednoczonych.

Ofertę sprzedaży złożoną przez Paramount przyjęli akcjonariusze Warner Bros. Ta opiewała na 31 dolarów za akcję, co daje 110 mld dolarów całkowitej wartości transakcji. Jeżeli do finalizacji nie dojdzie do 30 września, akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowo 25 centów za akcję za każdy kolejny kwartał opóźnienia.

Źródło: PAP, XYZ