Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.07.2026
NEWSROOM XYZ
22.07.2026 20:04

KE warunkowo zgodziła się na fuzję Paramount z Warner Bros. Discovery

Komisja Europejska zgodziła się w środę warunkowo na przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego Warner Bros. Discovery, właściciela stacji TVN, przez koncern Paramount Skydance. Zatwierdzenie jest uzależnione od wywiązania się z zobowiązań złożonych przez Paramount, a które dotyczą dystrybucji filmów – zaznaczyła KE.

Na zdjęciu warszawska siedziba koncernu Warner Bros. Discovery
Na zdjęciu warszawska siedziba koncernu Warner Bros. Discovery. Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

KE przeprowadziła kontrolę antymonopolową, w ramach której badała, czy transakcja o wartości 110 mld dolarów nie doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności na unijnym rynku.

W ramach zaproponowanych przez Paramount ustępstw koncern ma m.in. w ciągu 13 miesięcy sprzedać udziały w United International Pictures, poprzez który koncerny Paramount i Universal dystrybuują filmy do kin. KE doszła do wniosku, że gdyby filmy Warner Bros. również były dystrybuowane za pośrednictwem United International Pictures, rodziłoby to ryzyko monopolu na unijnym rynku.

Obecnie w portfolio Paramount znajdują się m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV i platforma Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — Grupę TVN.

Zielone światło na przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance wydał już resort sprawiedliwości USA. W poniedziałek sąd federalny w Oakland zawiesił tę transakcję do 3 sierpnia. Tego dnia odbędzie się rozprawa, podczas której sędzia rozstrzygnie, czy finalizacja transakcji powinna zostać opóźniona na czas trwania postępowania sądowego. Takie postępowanie może zająć wiele miesięcy.

W USA fuzję obu koncernów medialnych chce zablokować koalicja 12 prokuratorów generalnych amerykańskich stanów, której przewodzi Kalifornia. W pozwie wskazano, że połączona grupa mogłaby uzyskać zbyt silną pozycję na rynku filmowym i telewizyjnym, co mogłoby przełożyć się na wyższe ceny i ograniczenie konkurencji. Ponadto prokuratura chce wstrzymania finalizacji przejęcia do czasu zakończenia procesu.

Przeciwko przejęciu wystąpił również amerykański związek zawodowy scenarzystów Writers Guild of America. Organizacja argumentuje, że koncentracja rynku ograniczy możliwości zawodowe scenarzystów filmowych i telewizyjnych w całych Stanach Zjednoczonych.

Ofertę sprzedaży złożoną przez Paramount przyjęli akcjonariusze Warner Bros. Ta opiewała na 31 dolarów za akcję, co daje 110 mld dolarów całkowitej wartości transakcji. Jeżeli do finalizacji nie dojdzie do 30 września, akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowo 25 centów za akcję za każdy kolejny kwartał opóźnienia.

Źródło: PAP, XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Politycy wciąż zarządzają państwowymi spółkami. Premier zapowiada przegląd
Po zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego dotyczącej odpolitycznienia warszawskich spółek podobny przegląd w spółkach Skarbu Państwa zapowiedział premier Donald Tusk. Sprawdziliśmy, co zostało z…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Rzecznik Finansowy chce ujednolicić polisy. Ubezpieczyciele mówią o końcu konkurencji
Rzecznik Finansowy wraca do pomysłu ujednolicenia definicji stosowanych w polisach, m.in. w ubezpieczeniach domów i samochodów. Podobne rozwiązania funkcjonują już we Francji i krajach…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Brakuje setek tysięcy kierowców. Branża: rząd blokuje dopływ nowych pracowników
Branża transportowa i logistyczna mierzy się z coraz większym niedoborem kierowców zawodowych. W całej Europie może brakować ich już kilkuset tysięcy. Tymczasem rząd przerwał prace nad wpisaniem…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Raporty, protesty i porównania do małp. Chiny walczą na słowa z sąsiadami
Rocznica wyroku międzynarodowego trybunału, który obalił roszczenia terytorialne Pekinu do niemal całego Morza Południowochińskiego, minęła niespokojnie. Czternaście państw i Unia Europejska wyraziły…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski startup przyspiesza odkrywanie leków dzięki AI. W 2026 r. chce znów potroić sprzedaż
Molecule.one rozwija platformę Maria, która łączy modele AI, autonomiczne laboratorium i dane chemiczne. Startup współpracował z OpenAI przy optymalizacji reakcji wykorzystywanej w produkcji leków, a…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Grupa Kęty wśród liderów WIG20. Modivo najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
W WIG20 radziły sobie spółki budowlane. W dół za to szła Żabka i Modivo. Oto notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
20.07.2026