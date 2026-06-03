KE wydała nowe zalecenia Polsce. Na liście zmniejszenie deficytu i deregulacje

Kontynuowanie działań na rzecz zmniejszenia deficytu w finansach publicznych, a do tego efektywniejsze wydatkowanie pieniędzy publicznych czy uproszczenie przepisów prawnych – to tylko kilka z najnowszych zaleceń przygotowanych dla Polski przez Komisję Europejską.

Urzędnicy z Brukseli przygotowali tzw. wiosenny pakiet Semestru Europejskiego 2026. Są to wytyczne dla państw europejskich, w których nacisk rozkłada się szczególnie na wzmocnienie konkurencyjności, odporności i spójności gospodarczej oraz społecznej, a także utrzymania stabilności fiskalnej. W przypadku Polski KE zaleciła m.in. kontynuowanie działań na rzecz zmniejszenia nadmiernego deficytu, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości efektywnego wydatkowania środków na obronność.

Dodatkowo zaproponowano:

bardziej efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych;

poszerzenie bazy podatkowej i poprawę przestrzegania przepisów podatkowych;

starania na rzecz bardziej adekwatnego poziomu i większej stabilności emerytur;

uproszczenie przepisów prawnych i zwiększenie ich przewidywalności;

zwiększenie konkurencyjności w dziedzinie zamówień publicznych;

wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi a biznesem, a także wspieranie innowacji;

zmniejszenie dysproporcji terytorialnych w zakresie usług publicznych, badań naukowych i innowacji;

oraz wspieranie cyfryzacji MŚP i interoperacyjności e-usług publicznych.

Ponadto KE po raz pierwszy sformułowała zalecenia w zakresie mieszkalnictwa, zalecając Polsce zwiększenie dostępności przystępnych cenowo mieszkań. W dziedzinie energii natomiast Bruksela zaproponowała przyspieszenie transformacji energetycznej, z naciskiem na rozbudowę sieci, a także wspieranie czystej transformacji przemysłowej, w szczególności w regionach uzależnionych od węgla.

W przypadku rynku pracy zalecenia dotyczyły promowania wysokiej jakości edukacji włączającej, studiów z zakresu nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (dziedziny STEM) oraz podnoszenia kwalifikacji dorosłych, a także poprawę dostępu do miejsc pracy dla grup defaworyzowanych i zmniejszenie luk w zakresie ochrony pracowników.

Źródło: PAP

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